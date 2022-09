Barça-directeur Jordi Cruijff spreekt zich uit over situatie De Jong en Depay

Woensdag, 21 september 2022 om 18:33 • Wessel Antes • Laatste update: 18:53

Jordi Cruijff heeft zich woensdagmiddag tegenover de NOS uitgelaten over de situatie van Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona. De technisch directeur van Barça denkt dat het duo nog genoeg kansen zal krijgen in het ‘opgeleefde’ Catalonië. Cruijff is momenteel in Nederland om het 25-jarig bestaan van de Johan Cruijff Foundation te vieren.

Sinds kort is Cruijff verantwoordelijk voor de transfers bij Barcelona. Hij heeft daarom een bijzonder drukke periode achter de rug. “Ik zit er al een jaar ongeveer, maar mijn rol is nu wel wat actiever geworden. Met name in de transferperiode. Het is geen makkelijke situatie. Ik hoor veel opinies, zonder dat mensen weten hoe de Spaanse Fairplay-regels zijn. Die zijn heel streng vergeleken met de rest van Europa”, aldus Cruijff, geciteerd door de NOS.

Cruijf spreekt over een opleving bij Barcelona. “Ik denk dat we een redelijk goede transferperiode achter de rug hebben. Dat zie je met name aan het feit dat ons stadion weer vol zit. De hele stad is opgeleefd en de fans geloven weer in het project.” Barça haalde deze zomer onder anderen superspits Robert Lewandowski naar het Spotify Camp Nou. Na zes wedstrijden heeft de Pool reeds acht doelpunten gemaakt in LaLiga. Daarnaast gaf hij twee assists.

Voor De Jong en Depay gaat het dit seizoen minder goed in Barcelona. Het duo kwam nog niet veel aan spelen toe, al lijkt Cruijff te vinden dat men in Nederland overdreven doet. “Ik denk dat ze hun wedstrijden wel hebben gespeeld. Ze zijn er vanaf de voorbereiding bij geweest en de laatste wedstrijd stonden ze allebei in de basis.” Cruijff geeft aan dat het voor trainer Xavi moeilijk is om iedereen tevreden te houden. “Er staat veel druk op de trainer om te winnen, dus die denkt niet aan andere zaken. Hij denkt alleen aan winnen en op basis daarvan maakt hij zijn opstelling.”