FC Twente gaat in op bijzondere uitnodiging van Bryan Ruiz

Woensdag, 21 september 2022 om 18:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:52

Bryan Ruiz heeft zijn oude ploeg FC Twente uitgenodigd voor een afscheidswedstrijd in zijn thuisland Costa Rica, zo melden de Tukkers via de officiële kanalen. De inmiddels 37-jarige aanvallende middenvelder speelt dit seizoen voor Liga Deportivo Alajuelense en neemt op 17 december afscheid van het profvoetbal. De afscheidswedstrijd wordt gespeeld tussen FC Twente en zijn huidige ploeg, waar hij ook zijn carrière begon.

De Costa Ricaan beleefde zijn beste jaren van zijn carrière tussen 2009 en 2011 in Enschede en won in de Grolsch Veste één landstitel, één KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In het kampioensjaar werd hij daarnaast topscorer met 24 doelpunten. Ron Jans is trots dat Ruiz zijn ploeg uitnodigde voor het duel. “Het is een grote eer om de afscheidswedstrijd van Ruiz te mogen spelen”, zegt de trainer van FC Twente op de clubwebsite.

"Samen met zijn club heeft Bryan ons uitgenodigd om naar Costa Rica te komen, hij heeft veel voor FC Twente betekend. Het benadrukt de speciale band die hij met de club heeft." FC Twente belegt daarnaast tijdens de winterstop, die dit jaar is vervroegd wegens het wereldkampioenschap van deze winter in Qatar, een trainingskamp in Costa Rica tussen 12 en 22 december. Op 17 december wordt de afscheidswedstrijd gespeeld.

Na zijn succesjaren in Enschede stapte Ruiz in de zomer van 2011 voor twaalf miljoen euro naar Fulham, waarvoor hij ruim honderd wedstrijden speelde. In januari van 2014 werd hij een half jaar op huurbasis gestald bij PSV. Een jaar daarna vertrok hij naar Sporting Portugal, waarna hij na een tussenstap bij het Braziliaanse Santos zijn carrière dus afsluit bij Liga Deportivo Alajuelense. Ruiz speelde tot nu toe liefst 143 interlands voor zijn thuisland, waarin hij 29 doelpunten maakte. De routinier kwalificeerde zich met Costa Rica via de play-offs voor het aanstaande WK, waar het land in de groepsfase Spanje, Duitsland en Japan treft.