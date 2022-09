Ronald Koeman lacht tijdens interview met ESPN: ‘Daar ga ik verder niet op in’

Ronald Koeman wil zich niet bemoeien met de selectieprocedure die Louis van Gaal, de huidige bondscoach van Oranje, hanteert. Na het WK zal Koeman de scepter bij het Nederlands elftal gaan zwaaien, maar dat maakt niet dat hij zich al wil uitspreken over het al dan niet oproepen van bepaalde spelers en de reactie van het volk op die keuzes.

Koeman was aanwezig bij de Johan Cruyff Legacy Summit, een evenement voor kinderen dat door de Johan Cruyff Foundation werd georganiseerd. De voormalig én toekomstig bondscoach werd daar gevraagd naar de wedstrijden die Oranje in de Nations League gaat spelen en of het niet gek is dat die duels niet alleen voor de Nations League meetellen, maar ook een soort 'oefenwedstrijden' zijn op weg naar het WK.

"Volgens mij moet en wil je iedere wedstrijd die je speelt met het Nederlands elftal gewoon winnen", begint Koeman, die zelf niet in een vergelijkbare situatie zat met Oranje. "Het is gek, want normaal gesproken heb je niet midden in een seizoen met een WK te maken en deze keer dus wel. Dat zal totaal anders zijn, maar daar kan ik niet goed over oordelen." Een vraag over de selectieprocedure van Van Gaal en de reacties die daarop kwamen, wil Koeman niet beantwoorden. "Daar ga ik verder niet op in."

Oranje komt donderdagavond in de Nations League uit tegen Polen en speelt zondagavond tegen België. Als die wedstrijden met goed gevolg worden doorstaan, wint Nederland de poule en plaatst het zich voor de Final Four. De twee wedstrijden zijn ook de laatste kans voor de bondscoach om aan zijn speelwijze te schaven en spelers in wedstrijdverband in actie te zien in het Oranje shirt. Er worden voor het WK geen oefenwedstrijden meer gespeeld. Op maandag 21 november begint het eindtoernooi voor Nederland.