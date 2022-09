Alexander Büttner geniet van ‘opvolger’ bij United: ‘Een jongen met pit’

Woensdag, 21 september 2022 om 18:00 • Wessel Antes • Laatste update: 17:52

Alexander Büttner streek afgelopen zomer neer bij zijn jeugdliefde De Graafschap. De in Doetinchem geboren linksachter tekende een contract tot medio 2025. Büttner is inmiddels 33 jaar oud en heeft al een lange carrière achter zich. Tussen 2012 en 2014 speelde hij bij Manchester United, waar hij sinds deze zomer eindelijk een Nederlandse opvolger heeft: Tyrell Malacia. In gesprek met Voetbalzone spreekt Büttner over de indrukwekkende start van zijn landgenoot op Old Trafford.

Büttner tekende in augustus 2012 bij United, dat destijds vijf miljoen euro voor hem betaalde aan Vitesse. Het had niet veel gescheeld of de linksback had elders getekend in de Premier League. “Ik ben ook bij Southampton en Sunderland geweest voor een gesprek. Zij hadden allerlei professionele video’s gemaakt voor mij en dat zag er top uit, maar op een gegeven moment kwam Manchester United om de hoek. Dat is wel echt een jongensdroom en toen wist ik meteen in mijn hoofd: ik wil dit.”

In Manchester werd Büttner direct warm ontvangen door een landgenoot. “Ik weet nog goed dat ik op mijn eerste dag daar aankwam en dat Van Persie meteen naar mij toekwam en een hand gaf.” De topscorer aller tijden van Oranje liet Büttner direct alles zien. “Dat gaf mij meteen een goed gevoel, dat was top. Ik merkte ook meteen dat Evra (Patrice, red.) met mij aan de slag ging en mij probeerde te helpen, terwijl je elkaar normaal misschien als concurrent ziet.”

Büttner is erg onder de indruk van de goede start van Malacia bij United. “Het is een heel verschil of je Eredivisie of Premier League speelt, alleen je kan jezelf wel heel snel aanpassen. Dat zie ik ook wel gebeuren bij Malacia. Ik vond hem in Nederland al een van de beste backs. Je ziet ook gewoon dat het een jongen is met pit, die het goed doet en zijn mannetje kan staan.”

Büttner volgt United extra goed nu Malacia iedere week aan de aftrap staat. “Je volgt dat wel, ja. Ik ben zelf natuurlijk van Vitesse naar Manchester United gegaan en Malacia kwam van Feyenoord. Dat zijn gewoon mooie stappen. Ik gun dat zo’n jongen ook echt. Ik geniet ervan om Nederlanders bij het grote Manchester United te zien spelen.” In totaal speelde Büttner 28 officiële wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij tweemaal trefzeker was en drie assists afleverde.