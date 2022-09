Ook Ki-Jana Hoever wordt op huisadres slachtoffer van criminelen

Woensdag, 21 september 2022 om 16:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:15

Ki-Jana Hoever is zondagmiddag tijdens de topper tussen PSV en Feyenoord (4-3 winst) slachtoffer geworden van inbraak, zo weet het Eindhovens Dagblad. Terwijl de rechtsback, die door PSV wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, vanaf de bank toekeek, verschaften criminelen zichzelf toegang tot zijn appartement, gelegen in het centrum van Eindhoven. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.

De politie werd zondag rond 15.30 uur op de hoogte gebracht van de inbraak. Agenten kwamen in kogelwerende vesten af op het appartement van Hoever. Dat had niets te maken met de mogelijke aanwezigheid van de inbrekers, want die waren toen al lang en breed vertrokken. De kogelwerende vesten bleken voorzorgsmaatregelen, omdat het vermoeden bestond dat de inbraak gepleegd was bij een bekende van de politie. Dat bleek achteraf een misverstand.

Er zijn in elk geval sieraden weggenomen uit het appartement van Hoever, maar over de exacte buit doet de politie verder geen mededelingen. Voetballers zijn de laatste jaren zeer regelmatig doelwit van criminelen. Dat is volgens beveiligingsexpert Glenn Zeilemaker van Dutch Crowd verklaarbaar. "Van voetballers kun je live op tv zien dat ze niet thuis zijn", aldus Zeilemaker. "Hun agenda van wanneer ze wedstrijden spelen of naar het buitenland zijn, kan iedereen achterhalen. Voetballers komen vaak op tv of zitten op sociale media. Dus criminelen weten precies welke auto dat soort mannen rijden of welk horloge ze dragen."

Dusan Tadic en Eran Zahavi

In het recente verleden werden ook Ajax-aanvoerder en voormalig PSV'er Eran Zahavi slachtoffer. Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli van dit jaar thuis opgewacht door criminelen. Na een korte worsteling slaagde de aanvaller van Ajax erin om weg te rennen. Een jaar eerder werden de vrouw en kinderen van Zahavi, toen woonachtig in Amsterdam, thuis belaagd door twee overvallers, die onder meer een Rolex meenamen. Zahavi zelf was op dat moment met PSV onderweg naar een uitwedstrijd tegen Willem II.