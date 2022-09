KFC dreigt met stappen tegen Mbappé: ‘Betaald voor duidelijke afspraken'

Woensdag, 21 september 2022 om 16:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:51

KFC dreigt juridische stappen te nemen tegen Kylian Mbappé. De 23-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain weigert mee te werken aan een sponsordeal van de Franse nationale ploeg in samenwerking met de fastfoodketen en dat wordt hem niet in dank afgenomen.

Alain Beral, de vice-president van de Franse tak van KFC, liet in gesprek met the Sport Business Club weten boos te zijn over de gang van zaken. “We hebben betaald voor duidelijke afspraken en indien nodig zullen we gebruiken maken van ons recht.” Mbappé weigerde afgelopen dinsdag om deel te nemen aan een team fotoshoot en verschillende sponsoractiviteiten. De aanvaller wil een rolmodel zijn voor jongeren en daarom bepaalde merken niet promoten, zoals fastfoodketens en gokbedrijven die contractueel verbonden zijn aan de Franse bond.

Mbappé kondigde afgelopen maandag al aan dat hij niet zou meewerken aan de sponsoractiviteiten. De sterspeler is het namelijk niet eens met de afspraken omtrent zijn portretrechten bij het nationale team. De huidige overeenkomst tussen de spelers en de Franse voetbalbond dateert uit 2010 en de compensatie die de internationals daarvoor krijgen, 25 duizend euro per gespeelde wedstrijd, doet volgens Mbappé geen recht aan bepaalde spelers met een high profile.

De voetbalbond bracht daarom afgelopen maandag een statement naar buiten waarin het aangeeft dat de afspraken opnieuw zullen worden bekeken. "De FFF heeft, na het houden van gesprekken in het bijzijn van vertegenwoordigers van het Franse team, de voorzitter, de trainer en de marketingmanager, besloten om de bindende portretrechten zo snel mogelijk te herzien. De FFF verheugt zich om aan de nieuwe voorwaarden te werken dat de belangen van de spelers zal behartigen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de legitieme zorgen die unaniem door de spelers zijn geuit."