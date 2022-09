Bullaude en Danilo helpen Feyenoord aan comeback tegen FC Eindhoven

Woensdag, 21 september 2022 om 15:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:49

Feyenoord heeft woensdagmiddag zijn besloten oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven winnend afgesloten. De Rotterdammers, die vanwege interlandverplichtingen konden beschikken over dertien spelers uit de A-selectie, kwamen op Varkenoord verrassend op achterstand, maar bogen dat via twee treffers van Ezequiel Bullaude en een goal van Danilo om: 3-1.

FC Eindhoven is bezig aan een verrassend goed seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, waarin de ploeg van Rob Penders momenteel de tweede plek bezet. De Noord-Brabantse formatie kwam ook op het trainingscomplex van Feyenoord sterk voor de dag. Al in de tweede minuut kon Evan Rottier een voorzet vanaf de rechterkant binnentikken: 0-1. Het gelegenheidsteam van Feyenoord was duidelijk niet op elkaar ingespeeld en grossierde in de openingsfase in balverlies.

Met het inbrengen van Noah Naujoks, die in de rust inviel voor Javairô Dilrosun, begon het beter te lopen bij de ploeg van Arne Slot. Eindhoven moest meer en meer kansen toestaan en zag hoe Bullaude in de 48e minuut via een kopbal zijn eerste (officieuze) goal namens Feyenoord maakte. Een rake vrije trap van Danilo bracht de Rotterdammers negen minuten later aan de leiding: 2-1. Nog geen 120 tellen later werd het duel beslist door Bullaude, die het na een handig steekballetje van Naujoks kon binnenschieten: 3-1.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Benita, Valk, Rasmussen, Hartman; Wieffer, Taabouni, Bullaude; Dilrosun (46’ Naujoks), Danilo (76' Groen), Paixão (76' Hokke)