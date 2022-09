Publiekelijke excuses voor Maguire: ‘Ik had dat niet mogen zeggen’

Woensdag, 21 september 2022 om 15:08 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:41

Paul Merson geeft toe te ver zijn gegaan in zijn uitspraken over Harry Maguire. De oud-speler van Arsenal noemde het aankoopbedrag van tachtig miljoen pond (ruim 91,5 miljoen euro) dat Manchester United aan Leicester City voor zijn huidige aanvoerder betaalde ‘belachelijk’. De analist heeft spijt van zijn kritiek en hoopt dat de verdediger het winnende doelpunt maakt op het aankomende WK.

Toen Merson in de zomer van 2019 werd gevraagd naar zijn mening over Maguire's transfer, zei hij wat hij dacht. “Maguire is een redelijk goede speler, maar tachtig miljoen pond is belachelijk.” De video waarin hij zijn kritiek uitte was de afgelopen drie jaar trending op social media. Het zat de analist dwars, zo vertelde hij tegen . “Ik heb liever ongelijk en wil dat Engeland het WK wint en Maguire het winnende doelpunt maakt. Het was toen gewoon mijn mening.” Merson schrok van zijn eigen woorden en belde Leicester-trainer Brendan Rodgers op of hij het telefoonnummer van Maguire kon krijgen.

“Ik voelde mij niet op mijn gemak, maar ik moest Maguire bellen en hem zeggen: 'Ik ben het niet eens met de tachtig miljoen pond, maar dat had ik niet mogen zeggen en het spijt me’. Ik ging veel te ver. Hij (Maguire, red.) kon het niet geloven en dacht waarschijnlijk dat het een grap was.” Dat Merson vaker reacties krijgt op zijn uitspraken is hem niet vreemd. “Er komen nog steeds mensen naar mij die mij vertellen dat Kevin De Bruyne een geweldige speler is, terwijl ik al vijftig keer heb gezegd dat ik die mening deel!” Manchester City betaalde in 2015 zo’n 55 miljoen pond (bijna 63 miljoen euro) voor De Bruyne. Merson noemde die som ‘een grap’ op basis van wat hij had gezien van de Belg bij Chelsea. “Ik zei alleen wat ik zag. Ik ben een Chelsea-fan, maar zowel De Bruyne als Mohamed Salah faalden daar. Nu zijn het twee van de beste spelers ter wereld. Het is een kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats zijn”, aldus de analist.

Zijn werk als analist vindt Merson heerlijk, maar de opkomst van social media noemt hij een game changer. Naar aanleiding van kritiek op Manchester United-spits Anthony Martial ontving hij zelfs doodsbedreigingen. Met de Fransman als hun belangrijkste spits zou United nooit de Premier League winnen, was zijn mening. “Iemand stuurde vervolgens via social media een bericht naar mij toe met de tekst: ‘Ik ga jou en je kinderen vermoorden’. Nou, dat kan ik echt niet hebben, ik doe gewoon mijn werk.” Merson schat in dat 95 procent van de berichten op social media over voetbal beledigend of negatief zijn. Voor zijn eigen geestelijke gezondheid is hij daarom gestopt met het lezen van berichten.