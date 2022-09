Harde kern van Juventus keert zich in fel statement tegen Bonucci

Woensdag, 21 september 2022 om 14:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:27

Leonardo Bonucci is de volgende die het moet ontgelden bij het in crisis verkerende Juventus. De verdediger is het mikpunt van kritiek en krijgt er in een online statement hard van langs van de harde kern. Aanleiding is een moment na de met 1-0 verloren uitwedstrijd van afgelopen weekend tegen hekkensluiter Monza, toen Bonucci het voortouw nam om zich te verontschuldigen bij de meegereisde fans.

Juventus verkeert in een diepe crisis en wacht al vijf wedstrijden op een overwinning. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri moet na de beschamende nederlaag tegen Monza genoegen nemen met een achtste plek op de ranglijst. Na afloop van het duel in Noord-Italië nam Bonucci zijn ploeggenoten mee richting het uitvak om de harde kern te bedanken. De ultra's lieten openlijk hun frustraties blijken over de poging tot verontschuldiging jegens hen op de tribunes van het U-Power Stadium.

"Bonucci is nooit een leider geweest en zal dat ook nooit worden. Niet bij Treviso, noch Pisa, noch Bari, noch Milan en zeker niet bij Juventus", luidt het statement. "We worden geconfronteerd met scènes die we niet begrijpen en lachwekkend en ridicuul vinden, bedacht door iemand die zichzelf als een leider beschouwt, maar zich gedraagt als een verrader. Als er een hiërarchie is, dan is daar een reden voor. Een goede soldaat maakt niet per se een goede generaal."

Het schuldspel bij Juventus is al een tijdje gaande. Vice-president Pavel Nedved zou trainer Allegri willen ontslaan, maar wordt naar verluidt overstemd door president Andrea Agnelli. Protesterende fans en spelers zouden verbijsterd zijn door de situatie. "Professionele spelers als offerlammeren naar de Curva laten staren, terwijl ze worden uitgelachen en beledigd. Het is absurd. Het enige resultaat kan zijn dat er een zwak team ontstaat dat gebukt gaat onder negativiteit en een slachtofferrol."

De harde kern van Juventus ziet graag een andere tendens ontstaan. "Het is precies het tegenovergestelde van wat nodig is in deze sport. Je beschadigt je teamgenoten en team meer dan welke incompetente coach of directeur dan ook. De rol van de Ultras is om het team te ondersteunen zolang dat mogelijk is. Wat betreft protesten en excuses, er is tijd tot het einde van het seizoen of er moet intern worden ingegrepen. Als jij als speler verantwoordelijk bent voor deze puinhoop, zou je je moeten schamen. Maar in plaats daarvan probeer je deze situatie te gebruiken uit onwetendheid of voor persoonlijk gewin."