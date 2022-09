Ronaldo spreekt zich uit over toekomst en heeft duidelijk langetermijndoel

Woensdag, 21 september 2022 om 14:11 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:16

Cristiano Ronaldo heeft dinsdag tijdens het Quinas de Ouro-gala, waar hij werd geëerd als Portugees topscorer aller tijden, aangegeven nog lang niet te willen stoppen bij de nationale ploeg. De 37-jarige aanvaller van Manchester United zegt na het WK in Qatar van aanstaande winter ook nog actief te willen zijn op het EK van 2024.

Ronaldo maakte zijn debuut in het Portugese nationale elftal op 20 augustus 2003 en was sindsdien in 189 interlands goed voor 117 doelpunten. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or werd daar dinsdag voor in het zonnetje gezet door de Portugese bond en sprak daar over zijn toekomstplannen. “Ik ben trots om een prijs van deze grootte in ontvangst te mogen nemen. Ik had nooit verwacht dat ik op een dag dit zou bereiken. Het was een lange weg, maar het is nog niet afgelopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvaller, die in februari 38 jaar wordt, denkt nog lang niet aan stoppen bij Seleção das Quinas. “Het WK in 2022 is het doel, maar dat is het EK in 2024 ook. Ik ben nog steeds gemotiveerd en mijn ambities zijn hoog. Ik wil er op zowel het WK als EK bij zijn.” Ronaldo kende vorig seizoen een slecht jaar met Manchester United waarin hij voor het eerst in jaren geen prijs wist te winnen. “Ik heb het gemist om prijzen in ontvangst te nemen”, zegt de Portugees daarover met een knipoog.

Onder Erik ten Hag moet Ronaldo het dit seizoen bij the Red Devils vooralsnog doen met een reserverol. De aanvaller miste wegens persoonlijke redenen een groot deel van de voorbereiding en kampt sindsdien met een conditieachterstand. De Portugees begon alleen in het verloren duel tegen Brentford (4-0) in de basis in de Premier League. Ronaldo kon in de wedstrijden in de groepsfase van de Europa League tegen Real Sociedad (0-1 verlies) en FC Sheriff (0-2 winst) wel rekenen op een basisplaats.