Clausule in nieuwe contract kan Ousmane Dembélé miljoenen opleveren

Woensdag, 21 september 2022 om 13:19 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:22

Een afkoopclausule in het nieuwe contract dat Ousmane Dembélé afgelopen juli bij Barcelona tekende, kan hem miljoenen opleveren. De overeenkomst, die hem tot eind juni 2024 bij de club houdt, bevat een afkoopclausule van vijftig miljoen euro, zo meldt L’Équipe. Mocht een club deze som betalen, dan gaat de helft naar Dembélé en zijn vertegenwoordigers.

De contractverlenging was een regelrechte soap die de volledige Catalaanse pers van januari tot en met juli van dit jaar in zijn greep hield. Uiteindelijk tekende hij op 14 juli, de Franse nationale feestdag, zijn nieuwe contract bij Barça. Tijdens de onderhandelingen benadrukten de aanvaller en zijn entourage bij de Catalaanse club te willen blijven. Vanwege de financiële moeilijkheden van Barcelona bleef een vertrek wel een optie.

Aan het begin van afgelopen zomer kwamen beide partijen echter een nieuw contract overeen. Dembélé kreeg een salarisverhoging, waar andere spelers juist een loonoffer moesten maken. Ook werden van de aanvaller en zijn entourage enkele offers verwacht. Dembélé moest afzien van een tekenbonus en zijn vertegenwoordigers kregen geen commissies uitgekeerd. Daar stond tegenover dat Dembélé wel een afkoopclausule van vijftig miljoen euro eiste en dus heeft gekregen.

Als er een club is die de Fransman na dit seizoen wil overnemen, gaat liefst vijftig procent van het bedrag naar Dembélé en zijn vertegenwoordigers. Zo kon Barcelona aan de eisen van Dembélé tegemoet komen, zonder de eigen broze financiën nóg fragieler te maken. De nieuwe afkoopsom staat in schril contrast met de eerdere afkoopclausule in zijn contract van liefst 400 miljoen euro. In 2017 werd de Fransman overgenomen van Borussia Dortmund voor een transfersom van 105 miljoen euro, dat inclusief bonussen kon oplopen tot 140 miljoen euro.