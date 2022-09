Seksuele intimidatie bij Chelsea: ‘Ik ontving een dreigend telefoontje’

Woensdag, 21 september 2022 om 12:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

Chelsea heeft Damian Willoughby minder dan een maand na zijn aanstelling alweer ontslagen, meldt The Telegraph. Volgens het dagblad heeft de kersverse commercieel directeur zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Willoughby stuurde seksueel getinte tekstberichten naar potentiële investeerder Catalina Kim, die in mei een bod uitbracht op Chelsea. Ondanks dat het voorval zich voordeed voor zijn aanstelling, heeft de Londense club besloten afscheid te nemen van de directeur.

“Chelsea bevestigt dat het het dienstverband van commercieel directeur Damian Willoughby met onmiddellijke ingang heeft beëindigd", luidt de verklaring tegenover The Telegraph. "Bewijs van ongepaste berichten die door de heer Willoughby zijn verzonden, voorafgaand aan zijn benoeming bij Chelsea eerder deze maand, is onlangs geleverd aan en onderzocht door de club. Hoewel de berichten werden gestuurd voordat hij bij de club in dienst trad, is dergelijk gedrag absoluut in strijd met de werkomgeving en de bedrijfscultuur die door de nieuwe eigenaar tot stand zijn gebracht."

Ook Kim heeft gereageerd op de kwestie. "Ik kan bevestigen dat ik een klacht heb ingediend bij Tom Glick (CEO van Chelsea, red.) over het gedrag van Damian Willoughby gedurende twee jaar, inclusief zijn recente dreigende telefoontje naar mij. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen werkomgeving en bedrijfscultuur is die een Premier League-club zou tolereren", aldus de Koreaanse. Volgens The Telegraph gaat het om seksueel getinte berichten, foto's en video's die door Willoughby zijn verstuurd. Willoughby begon eerder deze maand aan zijn baan bij Chelsea na de overname van de club door Todd Boehly.

“De eigenaren van de club werken onvermoeibaar om de hoogste normen te stellen en te bereiken, zowel op als naast het veld, en zijn vastbesloten om een cultuur van transparantie, verantwoordelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en kansen te creëren en te koesteren", gaat de verklaring van Chelsea verder. "De club zet zich in om een omgeving te creëren die deze waarden belichaamt." Willoughby heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters. Ook de advocaten van de commercieel directeur weerhouden zich vooralsnog van een reactie.