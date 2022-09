Gesprek met kinderen ging Vertonghen door merg en been: ‘Het deed écht pijn’

Jan Vertonghen heeft in gesprek met VTM een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Benfica. De voormalig Ajacied besloot deze zomer terug te keren in zijn geboorteland om voor RSC Anderlecht te gaan spelen. De beslissing om Lissabon achter zich te laten was geen gemakkelijke, zo vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Vertonghen. Met name het 'slechtnieuwsgesprek' met zijn kinderen ging hem door merg en been.

Vertonghen groeide op in België, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Ajax. Via RKC Waalwijk, Tottenham Hotspur en Benfica kwam het deze zomer tot zijn eerste officiële wedstrijd in zijn geboorteland. "Het ging letterlijk op 24 uur van blijven bij Benfica naar een handtekening zetten bij Anderlecht", vertelt Vertonghen over de hectische laatste transferdag. "Je leeft in zo’n stress, spanning en roes. Je bent bezig met contracten, medische keuring, verhuizen... Waar andere mensen normaal maanden over doen, kwam alles voor mij op één dag samen."

Vertonghen werd op 31 augustus 's ochtends gebeld door zijn makelaar over de interesse van Anderlecht. “Anderlecht moest het snel weten omdat ze die Europese lijst moesten indienen", aldus Vertongen. "Dat was onderweg naar training. Ik zei eigenlijk eerst 'nee' omdat ik nog bij Benfica wilde blijven. 'Ik bel vanmiddag wel terug', zei ik nog tegen mijn makelaar. Toen stapte ik de club binnen en had ik een nieuw gesprek met de coach. Dieper wil ik er niet op ingaan, maar uit dat gesprek kreeg ik echt het gevoel: dit gaat ‘m niet worden. Dan sta je bij wijze van spreken met tranen in de ogen op het veld, want je ziet je hele stabiliteit wegvallen."

Terwijl de president van Anderlecht ondertussen druk uitoefende, besloot Vertongen de knoop door te hakken met zijn vrouw. "Vanaf dat moment was het coin flip en we doen het. Ineens staat alles in brand. Je hangt bijvoorbeeld ook vast aan een huis voor nog een jaar, kinderen die al klaarstaan om daags nadien naar school te gaan. Toen ik gezegd had dat we het deden, zei Anderlecht dat ik vier uur later het vliegtuig op moest. 'Dat kan niet', zei ik, want ik wilde het mijn kinderen zelf vertellen. Ik ben ze gaan halen, heb ze aan tafel gezet en heb het nieuws gebracht."

Het gesprek met zijn kinderen ging Vertonghen door merg en been. "'Hier houdt het op', zei ik. Dat doet écht veel pijn. Het is de moeilijkste beslissing die ik als voetballer én als mens heb moeten nemen. Meestal zeggen mensen: 'Je verdient genoeg geld, waar heb je het over?' Maar op zulke momenten telt geld echt niet. Mijn zoontje zat huilend in het vliegtuig op zijn verjaardag. Hij wilde niet weg. Nu zijn we twee weken verder, gaan mijn kinderen hier naar school en hebben we een huis gevonden. Ik ben goed ontvangen bij Anderlecht", besluit de man die afgelopen weekend zijn eerste treffer maakte.