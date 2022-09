UniBoost: Nederland wint van Polen! 50x je inzet! Max inzet €1

Woensdag, 21 september 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Voor het Nederlands elftal staat de Nations League weer voor de deur, met Polen donderdagavond als tegenstander in Warschau. In juni hield Oranje een punt over aan de ontmoeting in De Kuip, nadat Polen op een 0-2 voorsprong was gekomen: 2-2. Hoe vergaat het de formatie van bondscoach Louis van Gaal deze keer? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel van Nederland op Poolse bodem.

Ondanks het puntenverlies in De Kuip in juni staat het Nederlands elftal er zeer goed voor in de groepsfase van de Nations League. De campagne werd ruim drie maanden geleden gestart met een eclatante 1-4 overwinning op België. Daarnaast werd tweemaal door late doelpunten gewonnen van Wales (1-2 en 3-2) en hield men dus een punt over aan de clash met Polen. Hierdoor gaat Nederland met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in groep 4 van League A. Memphis Depay is met drie doelpunten voorlopig de topscorer van Oranje in de Nations League.

Polen kende eveneens een voortvarende start van het Nations League-avontuur. Op eigen veld werd namelijk met 2-1 gewonnen van Wales. Kort daarna echter gingen Robert Lewandowski en consorten pijnlijk onderuit tegen de Rode Duivels: 6-1. De Belgische ploeg was ook in Warschau te sterk voor Polen: 0-1. Tussendoor werd in Rotterdam een verdienstelijk punt gepakt tegen het Nederlands elftal. Een derde plaats voorlopig voor de Poolse ploeg, met een achterstand van zes punten op koploper Nederland en drie op nummer twee België.

In Warschau zullen de meeste ogen donderdagavond gericht zijn op Lewandowski en Depay, sinds enige tijd ploeggenoten bij Barcelona. De Poolse topschutter is in korte tijd uitgegroeid tot topscorer in LaLiga, met acht doelpunten in zes wedstrijden. Depay kan onder trainer Xavi niet rekenen op een vaste plaats, al had de Oranje-international zaterdag een basisplek tegen Elche (3-0 overwinning). Depay betaalde het vertrouwen van zijn coach terug met een doelpunt en een assist. Hij scoorde overigens niet in juni in de thuiswedstrijd tegen Polen in De Kuip.

