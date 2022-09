Vertrek van Sergio Busquets kan goed nieuws betekenen voor Frenkie de Jong

Woensdag, 21 september 2022 om 11:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:50

Als het aan Sergio Busquets ligt verlaat hij Barcelona aan het einde van dit seizoen, zo meldt SPORT. Het contract van de middenvelder loopt op 30 juni 2023 af en de captain zou op avontuur willen naar de Verenigde Staten. Inter Miami heeft naar verluidt de beste papieren om hem in te lijven. Een vertrek van Busquets zou direct invloed kunnen hebben op de toekomst van Frenkie de Jong bij de Catalaanse grootmacht.

Busquets speelde tot dusver 685 wedstrijden voor Barcelona sinds hij op 13 september 2008 een basisplaats kreeg toebedeeld van toenmalig trainer Josep Guardiola. Veertien jaar later is hij nog steeds de leider op het middenveld van de Catalanen en won hij met zijn club, én land, bijna alles wat er te winnen viel. De huidige verbintenis van Busquets loopt dus volgend jaar af en de club van David Beckham, Inter Miami, hoopt hem transfervrij binnen te halen.

In de voorbereiding op het huidige seizoen won Barcelona in Fort Lauderdale een oefenwedstrijd van Inter Miami (0-6). Op dat moment schijnen de eerste contacten te zijn gelegd tussen het management van Busquets en de MLS-club. Barcelona wenste het contract met Busquets met twee seizoenen verlengen. De middenvelder wilde echter de optie om na één jaar zelf te mogen beslissen of hij het tweede jaar uit zou dienen. Dat wilde de club niet en zodoende kan hij na dit seizoen transfervrij vertrekken.

Een vertrek van Busquets kan goed nieuws beteken voor De Jong. De Spanjaard is doorgaans onomstreden bij Xavi en zag de Oranje-international dit seizoen zes keer opdraven, waarvan drie keer als basisspeler. Volgens SPORT wil de club het aanstaande vertrek van Busquets intern opvangen in de persoon van De Jong. Xavi ziet in hem een belangrijke pion voor de toekomst van Barcelona. Het contract van de Nederlander loopt nog tot medio 2026 in Catalonië.