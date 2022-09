Maat is vol voor Roda JC: club ziet af van support tegen Almere City

Woensdag, 21 september 2022 om 10:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

Supporters van Roda JC zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Almere City. Aanleiding is een aantal incidenten tijdens de eerste speelronden in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel bij thuis- als uitwedstrijden weten fans zich structureel te misdragen, zo schrijft de club in een verklaring. Stewards van de club hebben besloten niet af te reizen naar Almere, waardoor supporters niet de mogelijkheid hebben om hun club te supporten.

Volgens de verklaring is het al het hele seizoen hommeles bij Roda. "De incidenten betreffen onder andere het gooien van voorwerpen en vloeistoffen in de richting van het veld, confrontaties met andere supportersgroepen maar ook verbaal en fysiek geweld tegen onze stewards", schrijft de club. "Dit (en elk ander) wangedrag hoort niet bij onze club & onze supporters en veroordelen wij ten zeerste. Wij proberen de daders zoveel mogelijk persoonlijk aan te pakken en dit heeft dit seizoen dan ook al tot negen huis- en stadionverboden geleid."

Afgelopen vrijdag rond de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven ging het opnieuw mis, toen het buiten het Jan Louwers Stadion tot een confrontatie kwam met fans van de tegenpartij. "Voor onze stewards is de maat daarom vol. Door aanhoudende agressie en geweld hebben zij besloten niet mee te gaan naar de aankomende uitwedstrijd tegen Almere City op vrijdag 30 september. Dit heeft als direct gevolg dat er geen supporters mee kunnen naar deze uitwedstrijd! Namens de hele organisatie van Roda JC steunen wij onze collega’s in hun veroordeling en statement tegen deze incidenten."

De club zegt het te betreuren dat sportieve prestaties worden overschaduwd door de randzaken. De ploeg van trainer Jurgen Streppel is het seizoen voortvarend begonnen met vijftien punten uit de eerste acht wedstrijden. Roda bezet daarmee momenteel een knappe vierde plek op de ranglijst. Alleen van NAC Breda werd dit seizoen verloren. "De veiligheid en een veilige werkomgeving van onze medewerkers op de tribunes, aan de ingangen en op de omlopen moet vanzelfsprekend zijn. Zonder dit is voetbal niet mogelijk", besluit de club.