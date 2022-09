Malacia: ‘Het is maar goed dat ik toen niet naar Club Brugge ben gegaan’

Woensdag, 21 september 2022 om 10:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:54

Tyrell Malacia heeft zich deze week met een grote lach op zijn gezicht gemeld in Zeist bij het Nederlands elftal. De linkervleugelverdediger zit op zijn plek bij Manchester United en heeft sneller dan verwacht een basisplek weten te veroveren in het elftal van Erik ten Hag. Malacia houdt onder meer Luke Shaw op de bank. Contact met Peter Bosz had hij nog niet sinds de deal naar Olympique Lyon afketste.

Malacia leek afgelopen zomer lange tijd op weg naar Lyon, maar koos op het laatste moment voor United. "Het is gebeurd, zoals het is gebeurd", vertelt hij in gesprek met Voebal International. "Mijn droom was altijd al de Premier League. Tegelijkertijd is een droom pas echt mooi als je ook daadwerkelijk speelt. Dat doe ik nu. Ik heb de verhalen vooraf natuurlijk ook gehoord en gelezen. United? Misschien wel de bank. En wat voor consequenties zou het dan hebben voor het Nederlands elftal? In Engeland gold ik ook niet als de grootste aankoop. Ik heb me er niet door van de wijs laten brengen."

Het was niet voor het eerst dat clubs uit het buitenland zich meldden bij Feyenoord voor de diensten van de kuitenbijter. Vorig jaar al had de Oranje-international de mogelijkheid om naar Club Brugge te verkassen. "Dat ging niet door en daar heb ik me bij neergelegd", gaat de verdediger verder. "Maar thuis zei ik wel tegen mijn familie en vrienden: 'Na dit seizoen ben ik weg bij Feyenoord.' Dan is het mooi als dat kan na een geweldig jaar. Je zou nu kunnen zeggen dat het goed is dat ik toen niet naar Brugge ben gegaan. Ik geloof dan ook dat alles in het leven met een reden gebeurt."

Inmiddels is Malacia niet meer weg te denken uit de defensie van United. De linksback heeft zijn plekje veroverd en speelt wekelijks op topniveau. "Ik wil tegen de beste spelers spelen. Topwedstrijden. Die vind ik geweldig, dus het maakt me niet nerveus. Ik ben er nu toe in staat. Vijf jaar geleden, bijvoorbeeld, was ik in de problemen gekomen tegen Saka. Hij begon sterk en dan kan je als verdediger in de war raken. Maar ik weet nu dat als het effe niet loopt, ik terug naar de basis moet gaan. Simpel denken. Daarna kreeg ik weer controle. Qua kracht en power maak ik nu iets mee dat ik eerder alleen bij Oranje heb ervaren. Dan tref je ook topspelers. Nu is dat iedere week zo."