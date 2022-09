El Mundo openbaart ‘brute’ voorwaarden die Messi stelde bij contractverlenging

El Mundo heeft beslag weten te leggen op het eisenpakket van Lionel Messi bij zijn nooit voltooide contractverlenging bij Barcelona in 2020. De Spaanse krant wist e-mails te onderscheppen tussen Jorge Messi, vader en belangenbehartiger van de Argentijnse sterspeler, zijn advocaten en de voormalige president Josep Maria Bartomeu en de raad van bestuur van Barça.

De Catalaanse grootmacht had flink te lijden onder de coronapandemie, maar was vastbesloten om het contract van Messi te verlengen. Op 4 mei 2020 stuurde toenmalig president Bartomeu een eerste mail naar Jorge Messi. De bedoeling was om overeenstemming te bereiken over de verlenging voor een extra jaar met de toevoeging dat elk van de volgende seizoenen automatisch zou worden verlengd als Messi niet voor 30 april een tegengeluid liet horen. Bartomeu betitelde de overeenkomst als 'perfect voor iedereen'.

Naast alle financiële eisen wenste Jorge Messi een box in Camp Nou samen met de familie Suárez en een privévlucht naar Argentinië tijdens de kerstdagen, voorwaarden die Barcelona accepteerde. Een week na het eerste mailcontact volgde de volgende mail. Daarin stonden elf volgens El Mundo 'brute' voorwaarden die ervoor moesten zorgen dat Messi zijn contract bij Barcelona ging verlengen. De mail werd door advocaat Jorge Pecourt gestuurd aan Bartomeu, CEO Òscar Grau en het hoofd van juridische dienst Romàn Gomez-Ponti.

Voorwaarden

Messi eiste onder meer een tekenbonus van tien miljoen euro, een rente van drie procent op de uitgestelde betalingen ten tijde van de coronapandemie, een transferclausule van 10.000 euro in plaats van 700 miljoen, een hoger salaris bij belastingverhoging en en een nieuw contract voor Pepe Costa. Laatstgenoemde wordt beschouwd als 'eeuwige schaduw van Messi' en handelde alle administratieve zaken af van de Argentijn. Bij het vertrek van Messi naar PSG vertrok ook Costa. Barcelona stemde in eerste instantie met tien van de elf voorwaarden in, maar moest het salaris met dertig procent reduceren door een daling van de inkomsten als gevolg van de coronapandemie.

Kamp Messi besloot 'vanwege het welzijn van de club' akkoord te gaan. Een paar dagen later weigerde Bartomeu echter de ontsnappingsclausule van Messi te verlagen en wenste hij ook niet akkoord te gaan met de tekenbonus van tien miljoen euro. Het laatste voorstel kon niet rekenen op goedkeuring van Messi's belangenbehartigers, waarna de soap in augustus eindigde met de beroemde burofax, waarin hij een verzoek indiende de club te verlaten. Messi bleef nog een jaar, maar vertrok vervolgens naar Paris Saint-Germain.