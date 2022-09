Eric Dier spreekt zorgen uit: ‘Het is een groot, groot probleem’

Woensdag, 21 september 2022 om 08:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

Eric Dier maakt zich ernstig zorgen over het verslechterende gedrag van Engelse voetbalfans. De middenvelder van Tottenham Hotspur merkt op dat het aantal incidenten de laatste jaren fors is toegenomen en hoeft om die reden in uitwedstrijden niet meer te rekenen op de steun van zijn familie, die niet meer durft. Twee jaar geleden sprong Dier zelf het publiek in om de confrontatie te zoeken met een fan die een meningsverschil had met zijn broer.

Volgens Dier neemt het supportersgeweld ernstige vormen aan in Engeland. Volgens de middenvelder is het zelfs zo erg geworden dat zijn familie niet meer naar uitwedstrijden wenst te gaan. Sinds zijn persoonlijke confrontatie met een fan uit het publiek is het gedrag van supporters richting spelers alleen maar erger geworden volgens Dier. "Het is een groot, groot probleem", aldus Dier. Mijn familie was onlangs bij de uitwedstrijd tegen Chelsea. Het was verbaal, niet fysiek, maar er werden slechte dingen geroepen. Ik zeg niet dat het alleen fans van Chelsea of Tottenham zijn, het zijn voetbalfans in het algemeen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het moment uit 2020 waarop Eric Dier besloot de confrontatie te zoeken met een fan van Tottenham.

Dier kreeg na het incident in 2020, toen hij na de thuisnederlaag van zijn club tegen Norwich City in de FA Cup de tribunes betrad, een schorsing van vier wedstrijden en een boete van 45.000 euro. "Ik klaag nooit over dit soort dingen en dat vind ik ook niet erg. Ik ben hier niet dramatisch over en ik denk ook niet dat iemand dat zou moeten zijn. Het is echt niet zo'n big deal voor mij", gaat Dier verder. "Maar er zijn dingen die ik heel vreemd vind. Het is niet leuk. Mijn familie zou nooit meer naar een uitwedstrijd gaan. Ik voel me te ongemakkelijk voor ze om te gaan. Dit is al jaren zo. Mijn moeder zou graag willen, maar ik maak me daar zorgen over. Dat is gek, nietwaar?"

Bij het incident twee jaar geleden zei Dier naderhand dat hij de toeschouwer aansprak omdat hij dacht dat zijn broer in de problemen zat. Er was echter geen sprake van fysiek contact. De zaak werd na een kort onderzoek dan ook niet vervolgd door de Metropolitan Police. Dinsdag, toen Dier zich voor het eerst sinds lange tijd weer bij de Engelse nationale ploeg mocht melden, kwam hij kort terug op het incident. "Het was niet zo dramatisch als mensen het doen voorkomen. Maar ja, ik heb er absoluut geen spijt van en zou het zo weer doen."