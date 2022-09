Van Gaal door het slijk gehaald: ‘Zijn optreden had iets enorm treurigs’

Woensdag, 21 september 2022 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

Net als andere interlandperiodes staat ook deze week Louis van Gaal weer centraal bij Oranje. De bondscoach vestigde maandag tijdens de persconferentie alle aandacht op zich door zichtbaar van zich af te blaffen tegen de media. Sjoerd Mossou heeft geen goed woord over voor het optreden van Van Gaal en schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad over 'schaamteloze onbeschoftheid' en 'een wereldvreemd en belachelijk optreden'.

Het gaat al dagen over de persconferentie van Van Gaal. De 71-jarige oefenmeester maakte een geïrriteerde indruk en zocht meerdere keren de confrontatie met de media. Onder meer Jeroen Stekelenburg (NOS), Martijn Krabbendam (Voetbal International) en Valentijn Driessen (De Telegraaf) kregen het in het vet met de keuzeheer. "Uitgerekend in een tijdperk waarin journalisten overal ter wereld onder vuur liggen, steeds vaker letterlijk, en waarin het maatschappelijk debat aan de lopende band ontspoort, sloeg Van Gaal als een malloot om zich heen", aldus Mossou.

De journalist zag de Van Gaal 'van weleer'. "Achterdochtig en vol dedain, lomp tekeergaand op tamelijk normale vragen vanuit de zaal. Alles was suggestief, vond Louis. Alles was belachelijk", aldus Mossou. "Toch had Van Gaals optreden van maandag ook iets enorm treurigs. Voor iemand die graag over normen en waarden oreert, zich geregeld mengt in maatschappelijke thema's, en die prat gaat op zijn voorbeeldfunctie als sterke leider, was dit een wereldvreemd en belachelijk optreden."

Volgens Mossou, die Van Gaal gekscherend betiteld als één van de bekendste Nederlanders van Nederland, gaan de mensen in zijn staf hem niet aanspreken op zijn gedrag. "Volgzaam als ze zijn. Naast hem zat perschef Bas Ticheler vooral schaapachtig te lachen. En naar zijn vrienden van de media ('Amigos de la prensa') gaat hij al helemaal niet luisteren, Van Gaal kijkt wel uit. Alle hoop is - alweer - op Truus gevestigd, op wie anders."