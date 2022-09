Depay komt met mooie steunbetuiging: ‘We hebben allemaal ups en downs’

Memphis Depay heeft zijn steun betuigd aan Georginio Wijnaldum. De onfortuinlijke middenvelder van AS Roma liep vorige maand een scheenbeenbreuk op en moet het WK met het Nederlands elftal laten schieten. Depay zegt altijd in nauw contact te staan met Wijnaldum en steekt hem openlijk een hart onder de riem. Tijdens de vorige interlandperiode brak de aanvaller al een lans voor de toen gepasseerde Wijnaldum.

Nog geen twee weken na zijn officiële presentatie bij Roma – dat hem dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain – brak Wijnaldum zijn rechterscheenbeen op de training. Het herstel daarvan duurt doorgaans drie tot zes maanden. Daarmee kon er een streep door het WK in Qatar, waarvoor de middenvelder juist weer op zoek was naar speelminuten. "Ik heb altijd contact met Gini. Als zoiets gebeurt, is dat heel erg", aldus Depay tijdens het persmoment bij Oranje. "Dan leef je mee, want hij is een broeder."

Zelf kwam de middenvelder dinsdag met een update over zijn herstel. Wijnaldum wilde iedereen bedanken die hem gesteund heeft vlak nadat het nieuws over zijn blessure bekend werd. Depay heeft er alle vertrouwen in dat Wijnaldum er snel bovenop komt. "Ik zie dat hij er nu goed in zit met een positieve mindset", aldus Depay. "We hebben allemaal ups en downs. Dat heb ik ook gehad met een zware knieblessure. Maar hij gaat er zeker sterker uitkomen. Daar wensen wij hem allemaal alle succes mee.”

De blessure is een hard gelag voor Wijnaldum. De routinier sprak bij zijn presentatie in de Italiaanse hoofdstad nog de hoop uit om bondscoach Louis van Gaal snel te overtuigen. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor."