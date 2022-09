VZ 5: Saibari staat op het veld met Ziyech; Brobbey reageert op afwijzing

Woensdag, 21 september 2022 om 00:00 • Mart van Mourik

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Ismael Saibari mag plotseling meetrainen met A-selectie Marokko

Ismael Saibari mag van de nieuwe bondscoach Walid Regragui meetrainen met de A-selectie van Marokko. De 21-jarige aanvaller van PSV werd in eerste instantie opgeroepen voor Marokko Onder 23, maar werd dinsdagavond door Regragui dus plotseling doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook de twintigjarige Benjamin Bouchouari van Saint-Étienne en de achttienjarige Bilal El Khannouss van KRC Genk mogen de bondscoach overtuigen op de training.

Miedema bijt zich ondanks grote favorietenrol stuk op Ajax Vrouwen

De Ajax Vrouwen hebben dinsdagavond een nederlaag op bezoek bij Arsenal kunnen afwenden. Op Meadow Park was de ploeg uit Londen de gedoodverfde favoriet, maar dankzij een late treffer van Romée Leuchter heeft het team van trainer Suzanne Bakker een gelijkspel uit het vuur gesleept: 2-2. Ook het eerste Amsterdamse doelpunt werd verzorgd door Leuchter. De return in de laatste voorronde van de Women's Champions League vindt op 28 september plaats op De Toekomst.

Wijnaldum laat voor het eerst sinds het noodlot toesloeg van zich horen

Georginio Wijnaldum heeft voor het eerst sinds hij eind augustus zwaar geblesseerd raakte op de training van AS Roma gereageerd op zijn situatie. De 86-voudig Oranje-international erkent in een video op zijn sociale media zware weken achter de rug te hebben, maar zich inmiddels strijdbaar te voelen.

Afvaller Brobbey krijgt geen uitleg van Van Gaal: ‘Heb ik te weinig geleverd?’

Brian Brobbey is teleurgesteld in de beslissing van Louis van Gaal om hem niet op te nemen in de selectie van Oranje. De spits van Ajax werd door de bondscoach bij de voorselectie van het Nederlands elftal gevoegd en mocht hopen op een plek in de definitieve selectie voor de komende Nations League-duels, maar uiteindelijk overleefde hij de schifting niet. “Misschien vindt Van Gaal dat ik te weinig heb geleverd”, reageert Brobbey in gesprek met het Algemeen Dagblad.

UEFA zet boycot door en sluit Rusland ook uit van EK 2024

Ook op het EK 2024 is geen plaats voor Rusland. De Russische bond (RFS) heeft maandag op de officiële kanalen bekendgemaakt dat de UEFA het land heeft uitgesloten van de kwalificatie voor de Europese eindronde. Russische teams en clubs zijn momenteel vanwege de oorlog met Oekraïne 'tot nader order' geschorst door de UEFA, waardoor de voormalig Sovjet-Unie deelname aan het komende WK al werd verboden. De RFS gaat mogelijk nog in beroep tegen het vonnis.

