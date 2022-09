Vincent Janssen slaat terug: ‘Die verschillende meningen heb ik nu niet gehoord’

Dinsdag, 20 september 2022 om 23:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:27

Vincent Janssen mag zich de komende interlandperiode wederom gaan bewijzen bij Oranje. De 28-jarige spits kreeg afgelopen juni ook al een uitnodiging voor het Nederlands elftal, maar had toen net zijn bruiloft in Mexico gepland. Janssen meldde zich op eigen initiatief één dag na het grote feest al in Zeist en maakte met een assist een prima indruk in de interland tegen Wales (3-2 winst).

“Er is sindsdien een hoop gebeurd”, realiseert de spits zich. Janssen verruilde afgelopen zomer het Mexicaanse Monterrey in voor Royal Antwerp en steekt momenteel in uitstekende vorm. In de afgelopen vijf competitiewedstrijden in België was hij goed voor zes doelpunten en een assist. “De vorige keer was er veel over mij te zeggen: er waren veel verschillende meningen. Die heb ik nu niet meer gehoord, dat zie ik als iets positiefs”, zegt Janssen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Janssen verdween enigszins van de radar in Nederland na zijn vertrek naar Mexico. Namens Monterrey scoorde hij 24 keer in 94 wedstrijden en pakte hij diverse prijzen. "Nee, ik heb mezelf niet verrast, ik weet wat ik kan. In Mexico had ik dan niet mijn meest productieve jaren, maar ik heb er wel veel gespeeld en alles gewonnen wat je kon winnen." De spits hoefde niet lang te twijfelen toen Royal Antwerp zich meldde. “Toen ik van dat project hoorde, ben ik na gaan denken. Natuurlijk speelt het mee dat ik nu dichter bij huis ben, vrienden en familie zijn binnen 1,5 uur bij mij, maar dat gaf niet de doorslag.”

Het totaalplaatje was belangrijk en tot dusver pakt zijn keuze voor de Belgen goed uit, daar de club van Mark van Bommel tot dusver alle negen competitieduels wist te winnen. “Het gaat lekker. Ik hoop dat ik die vorm nu mee kan nemen naar Oranje.” De ex-spits van onder meer AZ en Feyenoord ervaart concurrentie van Wout Weghorst bij Oranje, maar ook van bijvoorbeeld de momenteel geblesseerde Luuk de Jong. Janssen houdt Ajacied Brian Brobbey vooralsnog zelfs volledig buiten de selectie. “Ik reken mezelf zeker nog niet rijk, het duurt nog even voordat het WK begint. Ik moet tot de laatste wedstrijd voor het WK blijven presteren.”