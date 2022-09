Vivianne Miedema bijt zich ondanks grote favorietenrol stuk op Ajax Vrouwen

Dinsdag, 20 september 2022 om 22:47 • Mart van Mourik

De Ajax Vrouwen hebben dinsdagavond een nederlaag op bezoek bij Arsenal kunnen afwenden. Op Meadow Park was de ploeg uit Londen de gedoodverfde favoriet, maar dankzij een late treffer van Romée Leuchter heeft het team van trainer Suzanne Bakker een gelijkspel uit het vuur gesleept: 2-2. Ook het eerste Amsterdamse doelpunt werd verzorgd door Leuchter. De return in de laatste voorronde van de Women's Champions League vindt op 28 september plaats op De Toekomst.

Bij Arsenal had trainer Jonas Eidevall een basisplek ingeruimd voor Vivianne Miedema, die als diepste spits stond geposteerd. Bij de Amsterdammers gaf Leuchter invulling aan de spitspositie. Verder konden Liza van der Most en Nadine Noordam, in tegenstelling tot het gewonnen Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (4-0), rekenen op een basisplek. Onder toeziend oog van onder meer Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, en oud-international Daphne Koster kwam Ajax in de achttiende speelminuut op voorsprong.

Romee Leuchter zette Ajax verrassend op een 1-0 voorsprong, maar het mocht helaas niet lang duren ??#ZiggoSport #UCL #ARSAJA pic.twitter.com/5kLKcu5EtR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2022

Noordam stuurde Chasity Grant aan de rechterkant de diepte in met een fraaie steekpass, waarna laatstgenoemde een voorzet bezorgde bij Leuchter. Die spits kwam naar de eerste paal en tikte van dichtbij binnen: 0-1. Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want binnen vijf minuten zorgde Stina Blackstenius al voor de gelijkmaker uit de rebound. Na een klein uur spelen leek Ajax te breken toen Kim Little uit een strafschop de 2-1 aantekende, maar niets bleek minder waar. In de 83ste minuut zorgde Leuchter, na een carambole voor het vijandige doel, van dichtbij voor de 2-2.