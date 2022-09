Ismael Saibari mag plotseling meetrainen met A-selectie Marokko

Dinsdag, 20 september 2022 om 22:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:35

Ismael Saibari mag van de nieuwe bondscoach Walid Regragui meetrainen met de A-selectie van Marokko, zo weet Voetbal International te melden. De 21-jarige aanvaller van PSV werd in eerste instantie opgeroepen voor Marokko Onder 23, maar werd dinsdagavond door Regragui dus plotseling doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook de twintigjarige Benjamin Bouchouari van Saint-Étienne en de achttienjarige Bilal El Khannouss van KRC Genk mogen de bondscoach overtuigen op de training.

Saibari maakte vorige week bekend dat hij zou kiezen voor een interlandcarrière bij Marokko. “Ik heb Marokkaanse ouders en ben geboren in Spanje. Op mijn zesde verhuisden we naar België en nu speel ik in Nederland, om het nog wat internationaler te maken. De keuze voor Marokko heb ik met mijn hart gemaakt. Mijn ouders zijn van Marokkaanse afkomst en zijn daar geboren. Mijn hele familie woont er nog. Ik had misschien in de toekomst ook nog voor Spanje kunnen kiezen, maar heb daar de afgelopen periode niks van gehoord.”

De PSV’er kon ook uitkomen voor België. Saibari werd onlangs nog gecontacteerd door bondscoach Roberto Martínez met de vraag hoe hij tegenover een interlandcarrière bij België zou staan. “Ik vond het geweldig dat zo'n grote naam uit de voetballerij zich voor mij meldde, maar ik heb hem verteld dat ik voor Marokko kies. Daarop liet hij weten dat ik in de toekomst welkom blijf, als ik mijn debuut nog niet heb gemaakt.” De Leeuwen van de Atlas kampen in aanloop naar het WK met wat problemen.

Zo moeten Tarik Tissoudali en Adam Masina wegens een zware blessure beiden een streep zetten door het eindtoernooi in Qatar. Doelman Yassine Bounou raakte afgelopen zondag geblesseerd bij Sevilla en Noussair Mazraoui kwam, net als Sofyan Amrabat, niet helemaal fit uit de laatste competitiewedstrijd. De Onder 23-selectie speelt aanstaande donderdag en zondag uit tegen de beloften van Senegal. De A-selectie van Marokko speelt komende vrijdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chili en volgende week woensdag een oefeninterland tegen Paraguay.