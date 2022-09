Atlético Madrid pakt eigen fans aan vanwege wangedrag richting Vinícius

Dinsdag, 20 september 2022 om 21:46 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:48

Atlético Madrid heeft door middel van een statement flink uitgehaald naar de supporters die afgelopen zondag Vinícius Júnior racistisch hebben bejegend. De club zegt de daders, die de aanvaller van aartsrivaal Real Madrid in het verloren duel (1-2) verbaal aanvielen, te gaan bestraffen en verzekert dat de personen in kwestie niet meer welkom zijn.

Lokale media meldden eerder dat er supporters van de Atlético 'Vinícius, je bent een aap, je bent een aap' hebben gezongen en dat er apengeluiden richting de Braziliaanse aanvaller te horen zijn geweest tijdens de wedstrijd. De clubleiding van los Colchoneros heeft het gedrag van de betreffende supporters met een statement inmiddels streng veroordeeld. “Atlético Madrid veroordeelt de ontoelaatbare teksten die een minderheid van de fans buiten het stadion zongen voordat de derby werd gespeeld.”

?? ¡RACISMO EN EL METROPOLITANO! ?? La afición del Atlético de Madrid canta "Vinicius eres un mono" en las inmediaciones del estadio. ¡Intolerable!pic.twitter.com/C25B7YnVV2 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) September 18, 2022

“Racisme is één van de grootste plagen in onze samenleving en helaas is de voetbalwereld geen uitzondering. Bij onze club is er ruimte voor fans van verschillende nationaliteiten, culturen, rassen en sociale klassen en deze fans kunnen dat imago niet aantasten", benadrukt Atlético. “Wij hanteren een zerotolerancebeleid en zullen niet stoppen totdat we racisme uit de club hebben verbannen. We hebben contact opgenomen met de autoriteiten en zullen onze maximale medewerking bieden bij het onderzoek om de mensen te identificeren en onmiddellijk uit de club te verbannen.”

Vinícius werd eerder in dezelfde week ook racistisch bejegend door Pedro Bravo, de voorzitter van de vereniging van zaakwaarnemers in Spanje. Bravo stelde in het televisieprogramma El Chiringuito dat de aanvaller weinig respect heeft voor zijn tegenstanders en vergeleek het gedrag van de Braziliaan tijdens dansjes na doelpunten met een aap. Atlético lijkt hier in het statement naar te verwijzen. “We vragen de fans om gezond verstand, maar professionals uit verschillende vakgebieden hebben in aanloop naar de derby de controverse flink aangewakkerd. Zij moeten zich afvragen welke impact zij hebben gemaakt met hun woorden.”

Pedro Sánchez, de Spaanse premier en Atlético-supporter, haalde eerder op dinsdag nog hard uit naar de club omdat ze toen nog niets van zich hadden laten horen. “Ik ben een groot supporter van Atlético Madrid, dus ik ben heel verdrietig. Ik verwachtte een duidelijke boodschap van de clubs tegen dit soort gedrag, dat is wat ik vraag van mijn team. Ik denk dat het belangrijk is dat voetbalclubs dit soort gedrag serieus nemen en erop reageren.”