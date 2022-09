Van Gaal wordt genegeerd door Oranje-selectie en houdt corrigerende preek

Louis van Gaal heeft zijn spelersgroep dinsdag vermanend toegesproken op de training. Ter voorbereiding op de Nations League-duels met Polen en België trainde de Oranje-selectie op de KNVB Campus in Zeist, waar de bondscoach met een knipoog aangaf dat de groep beter moet luisteren.

Onder toeziend oog van enthousiaste toeschouwers werkte de spelersgroep op maandag al een training af. Rond de sessie werd er, op verzoek van Van Gaal zelf, tijd ingeruimd voor de selectie om handtekeningen uit te delen aan de aanwezige fans. In een poging de training te hervatten blies de keuzeheer meermaals op zijn fluit, zonder dat de spelers gehoor gaven aan zijn signalen. Daags na het ‘incident’ komt Van Gaal terug op de handtekeningensessie en spreekt hij zijn ploeg, weliswaar met een knipoog, corrigerend toe, zo blijkt uit vrijgegeven beelden van de NOS.

Van Gaal probeerde zijn spelers van het veld te dirigeren, maar ho maar dat Oranje luisterde. Moet je net de bondscoach hebben… pic.twitter.com/vFkjH2452R — NOS Sport (@NOSsport) September 20, 2022

“Ik heb gisteren nederig aan jullie gevraagd om handtekeningen uit te delen en dat deden jullie allemaal fantastisch”, zei Van Gaal dinsdagmiddag. “Ik denk: ik fluit één keer, dan weet iedereen dat we van het veld gaan. Ik moest dertig keer fluiten. Dan sta ík voor paal. Dan denken de mensen dat de trainer geen invloed heeft op de spelers en dat ze gewoon hun eigen gang gaan. Daar heb ik wel over nagedacht. Uiteindelijk heb ik gelukkig kunnen uitslapen”, besloot de oefenmeester.

Komende donderdag neemt Oranje het op de vijfde speeldag in Nations League op tegen Polen (uit), waarna er zondag met België in de Johan Cruijff ArenA mogelijk gestreden wordt om groepswinst in Poule D. Nederland gaat met tien punten aan de leiding en wordt gevolgd door de Rode Duivels (zeven punten), terwijl Polen (vier) en Wales (één) de groep besluiten. Mocht Nederland als groepshoofd eindigen, dan zal men volgend jaar van 14 juni tot 18 juni deelnemen aan de eindronde van het toernooi.