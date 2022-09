Chelsea zet zoektocht voort na afwijzing uit Oostenrijk

Dinsdag, 20 september 2022 om 20:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:01

Technisch directeur Christoph Freund blijft op zijn post bij Red Bull Salzburg. De 45-jarige Oostenrijker blijft zijn club trouw en wijst daarmee een overstap naar Chelsea af. Freund en de Londenaren bereikten volgens Fabrizio Romano afgelopen zondag een akkoord over een meerjarig contract, maar daar kan nu dus een streep doorheen.

De technisch directeur bevestigt op de clubsite van Salzburg dat hij en the Blues contact hebben gehad. “Chelsea was geïnteresseerd in me, zoals ik eerder al heb aangegeven in interviews. Wanneer zo’n grote club interesse in je toont, is dat niet alleen een eer voor mij en het werk van Salzburg, maar het is ook een situatie die om wat bedenktijd vraagt.” Freund besloot vervolgens om Salzburg trouw te blijven. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik hier op mijn plek zit en dat een vertrek niet aan de orde is.”

Christoph #Freund ist und bleibt Sportdirektor ?? Die umfassenden medialen bzw. öffentlichen Spekulationen der letzten Tage veranlassen uns zu folgender Stellungnahme: Christoph ist und bleibt Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, einen Wechsel zum FC Chelsea gibt es nicht! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 20, 2022

Freund heeft nog een contract tot medio 2026 in Oostenrijk en heeft dus geen plannen om vroegtijdig te vertrekken. “We zitten midden in een zeer intensieve fase van het seizoen en hebben belangrijke uitdagingen in de competitie, het bekertoernooi en de Champions League. Daar focus ik me nu op.” Salzburg staat na negen wedstrijden met vier punten voorsprong bovenaan in de Oostenrijkse Bundesliga. In Groep E van de Champions League staat de club na twee wedstrijden op de derde plek. Vorige week werd op Stamford Bridge nog met 1-1 gelijkgespeeld tegen Chelsea. De algemeen directeur van Salzburg, Stephan Reiter, is blij dat zijn technisch directeur wordt behouden.

“Freund heeft geweldig werk voor ons verricht de afgelopen jaren en pas net zijn contract verlengd. Hij informeerde me over de interesse van Chelsea en daar hebben we uiteraard persoonlijk over gesproken met elkaar. Hij blijft onze technisch directeur en heeft geen verzoek gedaan om bij de club te vertrekken”, aldus Reiter. Freund heeft een uitstekende staat van dienst in Oostenrijk. De technisch directeur wordt gezien als de ontdekker van Erling Haaland en Sadio Mané, die beiden een verleden hebben bij Salzburg.