Wijnaldum laat voor het eerst sinds het noodlot toesloeg van zich horen

Dinsdag, 20 september 2022 om 19:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:39

Georginio Wijnaldum heeft voor het eerst sinds hij eind augustus zwaar geblesseerd raakte op de training van AS Roma gereageerd op zijn situatie. De 86-voudig Oranje-international erkent in een video op zijn sociale media zware weken achter de rug te hebben, maar zich inmiddels strijdbaar te voelen.

Nog geen twee weken na zijn officiële presentatie bij Roma – dat hem dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain – brak Wijnaldum zijn rechterscheenbeen op de training. Het herstel daarvan duurt doorgaans drie tot zes maanden. Daarmee kon er een streep door het WK in Qatar, waarvoor de middenvelder juist weer op zoek was naar speelminuten. Het bleef lange tijd stil rond Wijnaldum, tot dinsdagavond. "Ik heb geen antwoorden gegeven omdat ik erg emotioneel en bedroefd was over mijn blessure", begint de Rotterdammer in de video. "Daar wil ik allereerst mijn excuses voor aanbieden. Ten tweede wil ik zeggen dat ik me nu goed voel. Mijn herstel gaat erg goed en ik accepteer de situatie zoals die is."

A quick update from me. The last weeks I was very emotional and sad, but I’ve learnt to accept the situation how it is and my recovery is going well. Thanks to everyone for all messages and support. It gives me power to come back as quick as possible. Hopefully see you soon. ???? pic.twitter.com/0v8z8VPUtB — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) September 20, 2022

Wijnaldum wil iedereen bedanken die hem gesteund heeft vlak nadat het nieuws over zijn blessure bekend werd. In het speciaal richt hij zich tot de fans van Roma. "De steun heeft me gesterkt. Ik weet dat het heel moeilijk voor jullie is, omdat ik pas net bij de club ben gekomen. We hadden allemaal de hoop dat het een prachtig seizoen zou gaan worden. Maar er is nog steeds tijd. Ik ga mijn best doen om zo snel terug te komen en zal jullie gedurende mijn revalidatie op de hoogte houden van de voortgang daarvan", belooft Wijnaldum.

De routinier sprak bij zijn presentatie in de Italiaanse hoofdstad nog de hoop uit om bondscoach Louis van Gaal snel te overtuigen. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor." Wijnaldum kan overigens na dit seizoen voor acht miljoen euro definitief overgenomen worden van PSG.