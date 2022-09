‘Als Xavi Simons zo doorgaat, kan hij mee naar het WK in Qatar’

Dinsdag, 20 september 2022 om 19:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:33

Xavi Simons verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer transfervrij in voor PSV en die keuze is vooralsnog goed uitgepakt. De negentienjarige middenvelder scoorde dit seizoen tot dusver zeven keer in elf wedstrijden, waarin hij ook nog drie assists gaf. Bondscoach Louis van Gaal zou er goed aan doen om Simons mee te nemen naar het WK in Qatar van aanstaande winter, zegt voormalig Oranje-international Jan Poortvliet.

De oud-verdediger, momenteel werkzaam in de jeugd van FC Eindhoven, zou vooral kiezen voor jonge spelers in zijn definitieve WK-selectie, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. “Als Simons zo doorgaat, kan hij mee. Dat mannetje heeft in een paar maanden tijd heel veel laten zien. Zijn leeftijd maakt niet uit. Ik zou juist voor jonkies kiezen, want die willen zich bewijzen.” Simons staat overigens niet in de ideale basisopstelling van Poortvliet op het WK. De voorkeur van de negentienvoudig Oranje-international op het middenveld gaat uit naar Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Cody Gakpo.

“De Jong staat voor de verdediging. Mocht Oranje iets verdedigender moeten spelen, dan is Jordy Clasie de tweede man achter Gakpo. Clasie beheerst alles, heeft een lange bal, schuwt het poetswerk niet en heeft de drive om erbij te komen in de aanval”, vervolgt Poortvliet. De oud-international vindt het jammer dat Georginio Wijnaldum zwaar geblesseerd is geraakt en er daardoor niet bij is in Qatar. “Die had ik altijd op het middenveld gezet.” Poortvliet zou daarnaast kiezen voor ervaring onder de lat. “Bij mij staat Jasper Cillessen gewoon op doel, op basis van zijn ervaring. Justin Bijlow begon heel goed, maar ik heb het idee dat hij nu af en toe wat twijfels heeft.”

Bijlow heeft volgens Poortvliet wel de potentie om in de toekomst de nummer één van Oranje te worden, maar hij zou in Qatar ‘voor iets meer zekerheid’ kiezen met Cillessen op doel. Zijn ideale verdediging bestaat uit Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind. “Op de voet gevolgd door Tyrell Malacia. Blind heeft in grote duels het lef om te voetballen en de scherpte om ook dingen te doen die hij niet zo goed kan.” Poortvliet ziet de aanval het liefst bestaan uit Memphis Depay en Steven Bergwijn. “Om laatstgenoemde kun je niet heen. Luuk de Jong zou kunnen als plan B, die heeft net het voordeel boven Wout Weghorst. Het is een heel aanvallend team, maar het moet kunnen”, sluit Poortvliet af.