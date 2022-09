Een lesje ‘people skills’ van Carlo Ancelotti: ‘Ik heb zoiets nog nooit gezien’

Dinsdag, 20 september 2022 om 18:48 • Tom Rofekamp

Antonio Rüdiger kende een warm welkom in Madrid. De 29-jarige verdediger kwam afgelopen zomer transfervrij van Chelsea naar de Spaanse hoofdstad en werd daar op zijn allereerste dag onverwachts bezocht door Carlo Ancelotti. Rüdiger stond perplex, en is nu na een paar maanden in dienst van Real Madrid al helemaal overtuigd van wat voor bijzondere man zijn trainer is.

Het was de dag vóór Rüdigers officiële presentatie. De Duitser was nog geen paar uur in zijn nieuwe woning, of hij werd aangenaam verrast. "Ik kan je een erg mooi verhaal vertellen", begint de Duitser tegenover Sport1. "Ik was aan het barbecuen met mijn familie en toen ging de deurbel opeens. Ik opende de deur en Carlo Ancelotti stond gewoon voor me. Een wow-moment!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn nieuwe trainer maakte daarop een onvergetelijke indruk op Rüdiger. "Ancelotti ging bij ons aan tafel zitten, at met ons en leerde mijn familie kennen. Heel normaal, heel down to earth. Hij was er twee uur lang en we hebben over álles gepraat. Ik zal eerlijk zijn: ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Geen enkele trainer heeft ooit zoiets voor me gedaan", aldus de stopper.

Die eerste indruk was alleen nog maar een tipje van de sluier, ontdekte Rüdiger. In de tweeënhalve maand die hij onder contract staat in het Santiago Bernabéu trok hij een ondubbelzinnige conclusie. "Na een paar maanden met hem weet ik het zeker: wanneer het de omgang met spelers betreft is Ancelotti onaantastbaar. Probeer Don Carlo maar eens te stoppen. Hij verzamelde al Champions League-titels toen ik een kind was. Werken met hem en bij de meest succesvolle club ter wereld is prachtig."