Getergde Brian Brobbey likt wonden: ‘Ik vind niet dat je zoiets kan doen’

Dinsdag, 20 september 2022 om 17:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:42

Brian Brobbey heeft nog altijd last van de charge van Tijjani Reijnders van afgelopen zondag. In de slotfase van het duel met Ajax (2-1 winst) kwam de middenvelder van AZ hard in op de Ajax-spits, die daarna woedend verhaal kwam halen bij zijn belager. Brobbey was door de actie van Reijnders genoodzaakt apart te trainen bij Jong Oranje dinsdag. "Ik vind gewoon niet dat je zoiets kan doen", stelt hij in interview met De Telegraaf.

Met nog enkele minuten op de klok kwam Reijnders zondag keihard van achteren op Brobbey in, die daarbij naar de grond werd gewerkt. Analisten bij Studio Voetbal en Dit was het Weekend waren het erover eens: 'een donkerrode kaart'. "Ik heb er nog steeds heel veel last van", vertelt Brobbey the Tuesday after in Zeist. "Mijn rechterenkel doet nog heel erg pijn. Ik ben hier ook naartoe gekomen om te kijken of het gaat."

In #DitWasHetWeekend is men van mening dat Tijjani Reijnders rood had moeten krijgen voor zijn charge op Brian Brobbey ?? pic.twitter.com/c0H1XrymlO — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Volgens Brobbey is er in zijn gehele carrière nog nooit iemand zo ingekomen. "Ze hebben mij nog nooit zo getrapt, hoor. Nee, nog nooit. Normaal trekken ze aan mijn shirt of zo. En hij kreeg geen rood, nee. Maar ja… Zo met je been inkomen is wel heel gevaarlijk. Ik vind dat je zoiets niet kan doen. Misschien ging het per ongeluk", nuanceert hij de actie van Reijnders nog wel.

Door het incident van zondag is het nog allerminst zeker of Brobbey vrijdag in actie kan komen tegen de leeftijdgenoten van België. Mocht dat te vroeg komen, staat ook de oefeninterland tegen Jong Roemenië nog op het programma op 27 september. Bondscoach Erwin van de Looi vindt het in ieder geval te prijzen dat Brobbey op is komen dagen. "Het feit dat hij hier is, dat hij wil spelen, en er alles aan gaat doen om de wedstrijd te halen, vind ik mooi van hem. Overigens is dat ook wel terecht", wil Van de Looi wel toevoegen. "Toen hij in Leipzig in een veel mindere fase zat, hebben wij hem vanuit Jong Oranje geholpen om wedstrijdritme op te bouwen."