Botman veroorzaakt onbegrip en teleurstelling: kans op ‘grote Oranje’ verkeken

Dinsdag, 20 september 2022 om 16:31 • Guy Habets

Erwin van de Looi is niet bepaald blij met de afzegging van Sven Botman voor Jong Oranje. De centrale verdediger van Newcastle United wilde liever bij zijn club blijven om de strijd tegen degradatie voor de volle honderd procent aan te gaan en dat zint de bondscoach van het Nederlandse beloftenelftal allerminst.

Jong Oranje speelt deze week oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België en Roemenië. Botman is daar dus niet bij en dat had Van de Looi graag anders gezien. "Ik ben teleurgesteld", meldt hij in gesprek met ESPN. "Je bent met elkaar voor iets bezig en daar horen ook vriendschappelijke wedstrijden bij. Als je onderdeel van de groep bent, dan hoor je daar gewoon bij te zijn en hoor je niet al te makkelijk af te zeggen."

De bondscoach van Jong Oranje hield Botman nog voor dat hij misschien in beeld kon komen bij het grote Oranje van keuzeheer Louis van Gaal, aangezien die met Bruno Martins Indi een speler op dezelfde positie had die moest afhaken. De linksbenige mandekker veranderde echter niet van mening. "Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak, maar toch respecteer ik zijn besluit", zegt Van de Looi. "Je moet wel graag voor het nationale team willen spelen. Anders niet. We gaan gewoon lekker door met de jongens die we hier hebben."

De oefenwedstrijden die gespeeld gaan worden, staan voor Van de Looi in het teken van de voorbereiding op het EK van komend jaar. De trainer van Jong Oranje wil graag nog wat nieuwe spelers aan het werk zien en accenten aanbrengen in de speelwijze. Daarnaast is het ook een kans voor spelers die het 'grote' Nederlands elftal net niet gehaald hebben om zich te laten zien. "Ze zijn afgevallen, maar nog niet buiten beeld", benadrukt de bondscoach.