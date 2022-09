Kritiek Van der Vaart maakt allesbehalve indruk: ‘Ik heb me genoeg bewezen’

Dinsdag, 20 september 2022

Belgisch international Hans Vanaken kon weinig met de kritiek van Rafael van der Vaart na afloop van het Nations League-duel tegen Nederland van afgelopen juni (1-4 verlies). Van der Vaart noemde Vanaken na afloop 'een houten klaas' en vond dat hij doorgaans veel te veel bewierookt wordt. De dertigjarige middenvelder kreeg de kritiek mee, maar trok zich er weinig van aan. "Ik heb me al genoeg bewezen", stelt Vanaken op de persconferentie in de aanloop naar komende interlandperiode.

Van der Vaart was begin juni lyrisch over het Nederland dat België van de mat speelde in het eigen Koning Boudewijn-stadion. "Wat een fantastische prestatie. We waren eigenlijk op alle posities beter", jubelde de oud-Oranje-international bij de NOS. Daarop kreeg Vanaken (die slechts 45 minuten in actie kwam) ervan langs. "Ik hoor alleen maar Vanaken, Vanaken, Vanaken. Die kan er dus helemaal niks van, een houten klaas", aldus Van der Vaart.

In de aanloop naar komende Nations League-periode wordt Vanaken gevraagd naar de opmerkingen van de analist. "Dat ik toen kritiek kreeg van Rafael van der Vaart heeft me niets gedaan. Dat leg ik naast me neer. Ik heb me al genoeg bewezen", vindt de 21-voudig international. Wel beaamt hij 'geen goed gevoel' te hebben overgehouden aan de nederlaag. "Maar we hebben ons goed herpakt. Dat moet nu verder gezet worden", doelt Vanaken op de drie interlands die daarna gespeeld werden, waarvan twee eindigden in winst en één geremiseerd werd.

De opmerkingen van Van der Vaart lagen in het licht van de vermeende interesse van Ajax in Vanaken. De middenvelder van Club Brugge sloot een hereniging met ex-trainer Alfred Schreuder zelf ook allerminst uit, zo bleek vlak voor het duel met Nederland. "Als Ajax komt? Dan is het wel iets om over na te denken, ja. Sowieso, de geschiedenis van Ajax en het spel dat ze spelen, dat is iets wat mij wel moet liggen", liet Vanaken optekenen bij het programma Eleven Insiders. De Belg zou komende zondag Van der Vaarts ongelijk kunnen bewijzen, wanneer de Rode Duivels het in de Johan Cruijff ArenA opnemen tegen het Nederlands elftal voor de Nations League.