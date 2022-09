Oké in Nederland, fenomeen in Duitsland: ‘Ik haalde soms rare capriolen uit’

Dinsdag, 20 september 2022 om 15:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:34

Sheraldo Becker leeft momenteel op een roze wolk. De 27-jarige vleugelaanvaller annex schaduwspits staat na zeven speelronden niet alleen bovenaan de Bundesliga-ranglijst met zijn werkgever Union Berlin, maar is ook nog eens topscorer van de Duitse competitie. Toen Becker nog in Nederland voetbalde, viel hij vooral op vanwege zijn snelheid – niet vanwege zijn doelgerichtheid. "Ik ben dodelijker geworden", aldus de seizoensrevelatie tegenover het Algemeen Dagblad.

Becker speelt sinds de zomer van 2019 voor Union. De vijfvoudig Surinaams international kwam destijds transfervrij over van ADO Den Haag. Werden Beckers optredens in de Eredivisie nog gekenmerkt door onrust in de eindpass en afronding, is de Bundesliga momenteel getuige van een compleet andere speler. "Je kan wel zeggen dat ik als speler in Duitsland behoorlijk ben veranderd", beaamt ook Becker zelf. "In de Eredivisie haalde ik soms rare capriolen uit. Nu ben ik dodelijker. Mijn medespelers zeggen in ieder geval: 'Chef, ze zijn hartstikke bang voor je, die verdedigers'."

Die 'angst' kwam echter niet zonder slag of stoot, aldus Becker, die in zijn eerste drie seizoenen goed was voor negen goals en veertien assists in 77 wedstrijden. De omslag van Nederland naar Duitsland was volgens hem geen kleine. "Ik wist wel dat ik het hier zou gaan redden. Maar het kostte wel tijd. Het niveau en tempo liggen hier zo veel hoger, dat je er veel arbeid in moet steken om aan te kunnen haken", aldus het jeugdproduct van Ajax.

Het feit dat zijn gehele team welwillend is die arbeid te verrichten, zou wel eens de sleutel achter het huidige succes kunnen zijn, denkt Becker. "Weet je, wij zijn echt een team, zonder sterren die de sfeer verpesten. Wij werken keihard voor elkaar, misschien wel meer dan de spelers van grotere clubs doen. We maken enorm veel meters. Maar als je ziet dat het loont, heb je dat ervoor over." Wel rekent Becker zich als koploper nog allesbehalve rijk: "Ik wil met Union zo hoog mogelijk eindigen, maar de titel lijkt me niet realistisch. Aan de andere kant: Leicester City heeft het in Engeland ook geflikt. Laten wij ons eerst handhaven, dan zien we daarna wat voor moois er op ons pad komt."