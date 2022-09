Memphis Depay glimlacht door de garantie die Louis van Gaal hem geeft

Dinsdag, 20 september 2022 om 15:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

Memphis Depay heeft er geen moment aan gedacht om afgelopen zomer weg te gaan bij Barcelona. De aanvaller zag een aantal concurrenten worden aangetrokken, maar was vastbesloten om voor zijn kans te gaan. Afgelopen weekend betaalde hij zichzelf terug met zijn eerste treffer in een officiële wedstrijd dit seizoen. Bij het Nederlands elftal, waar hij wel verzekerd is van een basisplek, hoopt hij die lijn door te trekken.

Depay is met een grote glimlach afgereisd naar Zeist. "Waarom? Dat kun je zelf wel invullen", vertelt hij bij ESPN. "Ik heb de laatste weken niet veel gespeeld. Niet wat ik gewend ben. Dan kom je hier vertrouwd terug omdat je weet dat je gaat spelen. Dan ben ik dankbaar, blij en gemotiveerd. Natuurlijk heb je ritme nodig, maar ik ben wel fit. Ik heb een goede voorbereiding gedraaid zonder blessures en voel me goed. Ik train extra. Als je vaak negentig minuten speelt, train je minder intensief. Dus je traint vaker en harder. Maar het wedstrijdritme is lekkerder."

Dat het deze zomer niet tot een transfer kwam, is een bewuste keuze geweest van Depay. De aanvaller had de mogelijkheid om naar Juventus te gaan, maar wilde vechten voor zijn plek bij Barcelona. "In een transferperiode is het altijd rumoerig", gaat de smaakmaker van Oranje verder. "Ze hebben veel spelers kunnen halen. Ik heb mijn opties afgewogen. Er zijn bepaalde clubs gekomen. Ik ben vorig seizoen met Aubameyang topscorer geworden. Het is niet dat ik niets heb laten zien. Het is niet dat ik zomaar wegloop omdat er concurrenten komen. Ik hou van concurrentie."

De Catalaanse periode van de Moordrechter zit er dus nog allerminst op. Depay, die tot medio 2023 vastligt in Spotify Camp Nou, is van plan om er het beste uit te halen. "Ik ben speler van Barcelona en heb het naar mijn zin bij de club. De mensen zijn fijn. Ik heb het gewoon naar mijn zin. De keuzes die de trainer maakt dien je te accepteren. Dat betekent niet dat je weg moet lopen. Ik laat graag zien dat ik beter ben dan een ander. Dat doe ik op trainingen en dan is het aan de trainer wie hij opstelt."