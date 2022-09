Ajax verliest oefenwedstrijd van Utrecht en eindigt na opstootje met tien man

Dinsdag, 20 september 2022 om 14:39 • Guy Habets

Ajax heeft in een besloten oefenwedstrijd verloren van FC Utrecht. De Domstedelingen wonnen door goals van Luuk Brouwers en Rick Meissen met 1-2 op Sportpark De Toekomst. De Amsterdamse goal kwam op naam van Lorenzo Lucca. Ajax eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Lisandro Magallán.

De selectie van Ajax bestond uit spelers die niet werden opgeroepen voor hun nationale team en gaf trainer Alfred Schreuder ook de kans om spelers die net terug waren van een blessure weer speeltijd te geven. Zo maakte Owen Wijndal zijn rentree na een aantal weken afwezig te zijn geweest en kwam ook Florian Grillitsch, die last had van een lichte blessure, weer in actie. In de Amsterdamse voorhoede kregen Lorenzo Lucca en Lucas Ocampos de kans om zich te laten zien.

De Italiaanse spits deed dat al na elf minuten, want hij volleerde een voorzet van Ar'Jany Martha knap binnen en opende daarmee de score namens Ajax. De regerend landskampioen kon echter niet doorpakken en moest lijdzaam toezien hoe de gasten uit Utrecht de controle over de wedstrijd overnamen. Dat leverde in de eerste helft nog de gelijkmaker op via het hoofd van Brouwers en ook de 1-2 van Meissen, die bij de tweede paal stond opgesteld om een vrije trap binnen te frommelen.

Na rust kregen beide ploegen kansen om doelpunten te maken, maar kwam er geen verandering meer in de stand. Het aantal spelers op het veld verminderde wel, want Magallán mocht na het ontvangen van zijn tweede gele kaart en dus rood inrukken. De Argentijnse centrale verdediger van Ajax kwam in een opstootje terecht met voormalig Ajacied Amin Younes en kon zich niet beheersen, waardoor de scheidsrechter van dienst weinig anders kon doen dan hem met zijn tweede gele kaart heen te zenden.

De opstelling van Ajax: Stekelenburg (Gorter); Baas, Magallán, Pierie, Wijndal; Grillitsch (Giovanni), Regeer (Warmerdam), Fitz-Jim; Ocampos, Lucca, Martha.

De opstelling van FC Utrecht: Raatsie; Klaiber, Meissen, Kluivert, Warmerdam; Brouwers, Van de Streek, Booth; Maeda, Redan, Younes.