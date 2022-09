De Ligt ziet ‘voordeel’ en denkt dat hij dichter bij de basis van Oranje zit

Dinsdag, 20 september 2022 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

Matthijs de Ligt denkt dat hij er goed aan heeft gedaan om deze zomer de overstap te maken van Juventus naar Bayern München. De centrumverdediger is onder Julian Nagelsmann geen vaste waarde, maar denkt wel dat hij dichter bij een basisplek is gekomen in het Nederlands elftal. Volgens De Ligt komt de filosofie van Bayern namelijk dichter in de buurt bij die van Louis van Gaal dan de filosofie van Juventus.

De Ligt zag het niet als een risico om deze zomer van club te wisselen. "Ik weet mijn plek hier (bij Oranje, red.) en heb vertrouwen in mezelf", aldus de mandekker bij de NOS. "Qua team heb ik ook een stap omhoog gemaakt door van Juventus naar Bayern te gaan. Juventus is een goede ploeg met geweldige spelers, maar ik denk dat Bayern qua selectie en ambitie het streven heeft om de Champions League te winnen. Ik had het gevoel dat dat bij Juventus iets minder was. Het is altijd een risico, maar risico's moet je altijd nemen denk ik."

Ook onder Van Gaal is De Ligt geen onbetwiste basisspeler. Tijdens de voorgaande interlandperiode speelde hij beide wedstrijden tegen Wales, maar dat waren de wedstrijden waarin de bondscoach zijn B-keus opstelde. Het lijkt er dan ook op dat De Ligt onder meer Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Jurriën Timber en Nathan Aké voor zich moet dulden. "Ik weet niet of er iets veranderd is binnen de hiërarchie. Het enige wat ik kan is hard mijn best doen. Een verwisseling van club maakt daarin niets uit. Ik denk wel dat Bayern München dichter bij de filosofie ligt wat de trainer (Van Gaal, red.) ook wil op het veld. Misschien in die zin is het voor mij als speler een voordeel."

De Ligt is ondanks zijn reserverol te spreken over de werkwijze van Van Gaal. "Het voordeel van deze trainer is dat hij heel direct is", aldus de verdediger. "Hij geeft ruim van tevoren aan welke rol hij ziet. Ik weet nog niet of ik ga spelen, maar het is fijner om het een paar dagen van tevoren te horen dan twee uur voor de wedstrijd. Dan kun je je schikken in die rol. We hebben genoeg concurrentie achterin, dat is alleen maar goed denk ik. Uiteindelijk zijn we hier met zijn allen en ik denk dat dat heel belangrijk is op het WK. Dat we een doel nastreven. Wie dan speelt is niet zo belangrijk."