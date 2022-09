Diemers wilde per se weg bij Feyenoord na persoonlijke bedreigingen

Dinsdag, 20 september 2022

Mark Diemers is in zijn tijd als speler bij Feyenoord bedreigd. De middenvelder, die nu bij FC Emmen speelt, kreeg te horen dat er mensen waren die hem thuis op wilden zoeken en hem daar wilden confronteren met zijn, in hun ogen, matige spel voor de Rotterdammers. Daar schrok Diemers van, zegt hij tijdens Fresia en Milan Parkeren de Bus op ESPN.

Diemers werd gevraagd naar zijn vervelendste ervaring als speler van Feyenoord en komt dan met een heftig verhaal op de proppen. "Het naarste wat ik ooit heb meegemaakt, dat wil ik hier een keer vertellen en het er daarna niet meer over hebben", begint hij. "Ik speelde een keer tegen Vitesse en werd in de rust gewisseld door Dick (Advocaat, red.), wat geheel terecht was. Ik speelde inderdaad een slechte eerste helft. Toen kwam ik twee dagen later op de club en riep degene die nu teammanager is mij bij zich."

"'Mark', zei hij, 'ik heb net met de veiligheidsmanager gesproken en er zijn bepaalde dreigementen richting jou geuit'", gaat Diemers verder. "'Dat wordt nu gecheckt door de politie. Het gaat om gasten die op een forum hebben gezegd dat ze naar je huis toe willen gaan om verhaal bij jou te halen. Dat wordt nu door de politie gecheckt en je hoort na de training of je onder politie-begeleiding naar huis moet, of dat je in je eigen auto naar huis kan'. Daar ben ik toen heel erg van geschrokken."

Het maakte dat de spelmaker meteen wilde vertrekken uit Rotterdam-Zuid. "Toen heb ik gelijk mijn zaakwaarnemer opgebeld en gezegd dat ik weg wilde. Dit had niks meer met voetbal te maken. Ik dacht ook dat ik het toch niet meer kon omdraaien en het kwam ook heel dichtbij, omdat mijn zoontje toen tien maanden was en het bij hem en bij mijn vriendin in de buurt kwam. Het was geen acute dreiging uiteindelijk, maar het kwaad was al geschied."

Diemers werd uiteindelijk in januari van dit jaar door Feyenoord verhuurd aan Hannover 96, waar hij het plezier weer terugvond. De Duitsers wilden de middenvelder ook graag definitief overnemen, maar slaagden daar niet in. Nu huurt Emmen Diemers van Feyenoord en kwam hij in zes Eredivisie-wedstrijden tot een assist voor de Eredivisionist uit Drenthe. In het verleden kwam de 28-jarige Leeuwardenaar ook uit voor Cambuur, FC Utrecht, De Graafschap en Fortuna Sittard.