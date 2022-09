Van Nistelrooij krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg en ziet tweetal terugkeren

Dinsdag, 20 september 2022 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:40

Noni Madueke en Luuk de Jong hebben zich weer laten zien op het trainingsveld van PSV, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het tweetal stond de voorbije weken aan de kant met uiteenlopende blessures, maar traint inmiddels weer individueel. Met een beetje geluk kan Madueke in november zelfs nog zijn rentree maken. Eerder werd rekening gehouden met een terugkeer in het nieuwe kalenderjaar.

Vooral het gemis van De Jong liet zich voelen bij PSV de afgelopen weken. Trainer Ruud van Nistelrooij bleef rouleren in de punt van de aanval en posteerde onder meer Xavi Simons, Guus Til en Anwar El Ghazi als diepste spits. Ook Ismael Saibari kreeg als taak om de rol van De Jong over te nemen. De aanvoerder hoopt volgende week weer aan te sluiten bij de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, maar het valt nog te betwijfelen of dat gaat lukken.

Madueke ligt sinds eind juli in de lappenmand vanwege een enkelblessure die hij opliep tijdens de training. De buitenspeler blesseerde zich na een botsing met een ploeggenoot. Gevreesd werd dat hij de eerste seizoenshelft, die vanwege het WK loopt tot halverwege november, niet in actie zou komen. Het herstel verloopt echter voorspoediger dan gepland, waardoor alle eventuele speelminuten voor het WK als bonus worden gezien. Madueke stond vorig seizoen ook al geregeld aan de kant, vaak met spierblessures

Tegenover de terugkeer van Madueke en De Jong staat de teleurstellende revalidatie van Mauro Júnior. De Braziliaan kampt met een liesblessure die veel langer duurt dan verwacht en is om die reden afgereisd naar zijn geboorteland om verder te revalideren. PSV heeft externe hulp ingeschakeld om het herstel te bespoedigen. Andere afwezigen bij PSV zijn Marco van Ginkel en Olivier Boscagli. Van laatstgenoemde staat vast dat hij pas in 2023 terugkeert.