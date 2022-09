Onvermoeibare Dani de Wit liep tegen Ajax een ongekend aantal kilometers

Dinsdag, 20 september 2022 om 13:06 • Guy Habets

Dani de Wit heeft in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen Ajax (2-1 winst voor het AZ van de middenvelder) maar liefst vijftien kilometer afgelegd. Dat meldt de Alkmaarse club dinsdag trots op Twitter. Dat aantal is ongekend hoog, aangezien de meeste veldspelers in negentig minuten tot ongeveer tien kilometer komen.

De Wit was zondag aanjager bij AZ, dat de eerste zestig minuten de bovenliggende partij was in het eigen AFAS Stadion en door goals van Jens Odgaard en Mees de Wit op een 2-1 voorsprong kwam tegen Ajax. Mohammed Kudus had vroeg in de wedstrijd de score nog geopend. De werklust van De Wit uit zich ook in het aantal kilometers dat hij liep, want AZ meldt vol trots dat hij de vijftien kilometer heeft aangetikt tijdens de negentig minuten van afgelopen zondag. Dat is voor een voetballer een bijzonder hoog aantal.

De meeste spelers komen in een volledige wedstrijd tot ongeveer tien kilometer. Om de bijzondere prestatie van De Wit te duiden: in 2020 vestigde Joshua Kimmich in de Duitse Bundesliga het record voor meest gelopen kilometers sinds Opta begon met meten en hij deed dat door in de wedstrijd tegen rivaal Borussia Dortmund 13,73 kilometer af te leggen. Daar zit De Wit dus nog ver boven. Het is niet duidelijk welke speler in Nederland het record voor meeste kilometers in een voetbalwedstrijd in handen heeft en hoe veel kilometers er toen werden afgelegd.

Voor De Wit was het treffen met Ajax een bijzondere wedstrijd. De aanvallende middenvelder van AZ doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en was in 2019 onderdeel van het team dat de halve finale van de Champions League haalde. In die toernooireeks gunde trainer Erik ten Hag De Wit ook speeltijd als invaller en bestempelde hem tot Draufgänger, omdat hij nooit opgeeft en altijd zijn meters maakt. Dat bewees de in Hoorn geboren middenvelder zondag dus weer, ditmaal tégen Ajax.