‘Razendsnelle rentree in de Ligue 1 lonkt voor clubloze Mauricio Pochettino’

Dinsdag, 20 september 2022 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:53

OGC Nice overweegt om Lucien Favre de laan uit te sturen, zo meldt Nice Matin. Les Aiglons zijn teleurstellend aan het nieuwe seizoen begonnen en naar verluidt zien de Fransen in Mauricio Pochettino een mogelijke opvolger van Favre. De Argentijnse oefenmeester zit sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain zonder club.

Nice staat momenteel op een dertiende plaats in de Ligue 1 met slechts twee overwinningen in acht wedstrijden. Afgelopen zondag werd in eigen huis tegen Angers (0-1) alweer de vierde nederlaag van het seizoen geleden. Volgens Nice Matin overweegt de club nu een trainerswissel. Favre keerde deze zomer terug bij Nice na het vertrek van Christophe Galtier naar Paris Saint-Germain.

Favre was tussen 2016 en 2018 al trainer van Nice. Hij eindigde destijds derde en zesde in de Ligue 1 en verdiende daarmee een transfer naar Borussia Dortmund, dat de 64-jarige oefenmeester in december 2020 op straat zette vanwege teleurstellende resultaten. Favre’s tweede dienstverband bij Nice kan weleens uitlopen op een deceptie, want door de slechte seizoensstart is het de vraag hoe lang hij nog voor de spelersgroep in de Zuid-Franse badplaats staat.

Nice, dat eigendom is van het Britse chemiebedrijf INEOS, zou zijn ambities kracht bij willen zetten door een Europese toptrainer aan te stellen. Daarbij is ook de naam van Pochettino gevallen. De Argentijnse oefenmeester zit zonder club sinds hij deze zomer werd ontslagen door PSG. Pochettino lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Hij schoof begin juli aan bij het bestuur van PSG om het seizoen 2021/22 te evalueren, waarna in goed overleg werd besloten om de samenwerking stop te zetten.