Botman besluit zich op laatste moment af te melden bij Van de Looi

Dinsdag, 20 september 2022 om 12:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:18

Sven Botman gaat zich deze interlandperiode niet melden bij Jong Oranje. De verdediger heeft zich afgemeld bij bondscoach Erwin van de Looi omdat hij zich wil richten op Newcastle United, zo meldt de KNVB. Er wordt geen vervanger opgeroepen voor Botman, waardoor Van de Looi de beschikking heeft over 22 selectiespelers.

Botman is doorgaans basisspeler bij Jong Oranje, maar kiest er nu dus voor om in Engeland te blijven bij zijn werkgever Newcastle. The Magpies presteren teleurstellend en wisten dit seizoen pas één keer te winnen in competitieverband. Op de eerste speeldag werd promovendus Nottingham Forest met 2-0 verslagen. De zes wedstrijden die volgden leverden vijf gelijke spelen en een nederlaag op. In de strijd om de EFL Cup werd wel van Tranmere Rovers gewonnen met 1-2.

Jong Oranje komt deze week bijeen om te beginnen aan de oefencampagne voor het EK volgend jaar. De ploeg van Van de Looi speelt oefenwedstrijden tegen België en Roemenië. Vrijdag om 18.30 uur wordt er in Leuven afgetrapt tegen de zuiderburen, waarna dinsdag in Cluj de confrontatie met de leeftijdsgenoten van Roemenië wacht. De Roemenen zijn als organiserend land automatisch geplaatst voor het EK en hoefden dus geen EK-kwalificatiewedstrijden te spelen.

Roemenië organiseert het EK samen met Georgië. Het toernooi vindt volgend jaar zomer plaats van 21 juni tot 8 juli. In totaal doen zestien landen mee aan de Europese eindstrijd. Naast Nederland, Roemenië en Georgië zijn ook Duitsland, Zwitserland, België, Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje al zeker van deelname. De overige vier landen komen voort uit de play-offs die later deze maand gespeeld gaan worden.