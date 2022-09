Vermeend gebruik van n-woord noopt Wayne Rooney tot rigoureuze wissel

De MLS is een onderzoek gestart naar vermeend racisme van DC United-aanvaller Taxiarchis Fountas tegen Inter Miami-verdediger Damion Lowe. Fountas zou bij een woordenwisseling tussen beide spelers het n-woord hebben gebruikt, waarop trainer Wayne Rooney besloot om de Grieks international te wisselen. “Het was een racistische opmerking. Er werd een woord gebruikt dat onaanvaardbaar is in de samenleving”, zei Phil Neville als trainer van Inter Miami na afloop van het competitieduel.

Inter Miami won het MLS-duel met 2-3 dankzij een winnende treffer van Gonzalo Higuaín, maar na afloop ging het vooral over het incident tussen Fountas en Lowe. Beide spelers kregen in de 62e minuut een gele kaart na de woordenwisseling. Dat gebeurde allemaal kort nadat Fountas de 2-2 had gemaakt. De spelers van Inter Miami weigerden vanwege het vermeende racisme vervolgens verder te spelen zolang Fountas op het veld stond. Rooney besloot hierop in overleg met Neville en scheidsrechter Ismail Elfath om zijn aanvaller te wisselen voor Miguel Berry.

Vermeend racisme in de MLS: trainer Wayne Rooney wisselt vermoedelijke boosdoener ?? pic.twitter.com/5vmElSVTgR — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2022

“De scheidsrechter kwam naar mij en Phil Neville toe en vertelde dat er een klacht was ingediend. Die zal zeker worden onderzocht. Verder is er niet veel meer wat ik erover kan zeggen”, aldus Rooney. “Het was een racistische opmerking”, zei Inter Miami-manager Neville na afloop. “Het was onaanvaardbaar. Er werd een woord gebruikt dat onaanvaardbaar is in de samenleving. Er is geen plaats voor racisme op het voetbalveld. Ik moet mijn spelers prijzen dat ze hun hoofd koel hebben gehouden en de scheidsrechter voor hoe hij omging met een moeilijke situatie. Hij volgde de protocollen van de MLS en ik respecteer Wayne Rooney enorm dat hij er zo mee omging."

Fountas ontkende in een verklaring op Instagram het n-woord te hebben gebruikt. “Ik heb het woord waarvan ik word beschuldigd niet gebruikt. Die verachtelijke racistische uitlating verwerp ik en heb ik niet gebruikt. We hadden een verhitte discussie op het veld, maar ik heb niemand racistisch bejegend. Ik verwerp racisme in welke vorm dan ook, het is verachtelijk. Ik heb veel vrienden uit vele culturen. Ik respecteer altijd de cultuur, religie en huidskleur van iedereen. Ik ben dan ook zeer ontdaan door deze beschuldiging en bedroefd dat ik vals beschuldigd word.”