Nagelsmann heeft Bayern met ‘speciale constructie’ in de houdgreep

Dinsdag, 20 september 2022 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:40

Er lijkt op korte termijn geen einde aan het huwelijk tussen Julian Nagelsmann en Bayern München te komen. Los van of de club van de trainer af wil, maakt een speciale clausule in het contract van de oefenmeester een vertrek op korte termijn schier onmogelijk, schrijft BILD. Volgens de boulevardkrant zou een bijzondere ontslagvergoeding pas gelden bij ontslag na het tweede jaar van het contract.

Bayern begon uitstekend aan het seizoen en won afgelopen week in de Champions League knap van Barcelona (2-0), maar lijkt het in competitieverband de laatste weken helemaal kwijt te zijn. Na gelijke spelen tegen Borussia Mönchengladbach (1-1), 1. FC Union Berlin (1-1) en VfB Stuttgart (2-2), werd tegen FC Augsburg (1-0) verloren. De druk op Nagelsmann is met een teleurstellende vijfde plek op de ranglijst dan ook flink toegenomen.

BILD schrijft echter dat de 35-jarige oefenmeester door een speciale regeling voorlopig stevig in het zadel zit bij der Rekordmeister. Een bijzondere ontslagvergoeding zou pas gelden bij ontslag na het tweede jaar van het contract. Een beëindiging tijdens dit seizoen kan Bayern dus heel duur komen te staan. Na het tweede contractjaar van Nagelsmann, dus aan het einde van het huidige seizoen, geldt bij een eventueel ontslag een vaste oprotpremie. Dit bedrag wordt met elk contractjaar kleiner.

CEO Oliver Kahn wil van een ontslag vooralsnog niets weten. "We hebben met geen andere coach iets te maken op dit moment. We zijn volledig overtuigd van Julian", aldus de voormalig doelman tijdens het bekende Oktoberfest. "We hebben nu de mogelijkheid om veertien dagen te analyseren en kritisch naar elkaar te zijn. We zullen veel discussies voeren met elkaar om het in de toekomst beter te doen. Het team moet zich realiseren dat er buiten onze eigen fans niemand is die ons gaat trakteren op een nieuwe titel."

Bayern betaalde vorig jaar 25 miljoen euro om Nagelsmann los te weken bij RB Leipzig. Met een jaarsalaris van acht à negen miljoen euro en een langlopend contract tot medio 2026 hadden beide partijen alle vertrouwen in een langdurige samenwerking. De managementstijl en communicatieve eigenschappen worden echter genoemd als zwakke punten van Nagelsmann. Thomas Tuchel, die onlangs is ontslagen bij Chelsea, wordt gezien als een bedreiging voor de innovatieve oefenmeester. De wedstrijd tegen Borussia Dortmund op 8 oktober is cruciaal voor de coach, aldus BILD.