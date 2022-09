Financiële injecties helpen Barça aan zwarte cijfers; nog meer winst verwacht

Dinsdag, 20 september 2022 om 10:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:45

Barcelona heeft over het seizoen 2021/22 een winst van 98 miljoen euro geboekt, zo maakt de club via de officiële kanalen wereldkundig. De Catalanen laten tevens weten te verwachten over het komende seizoen nog meer winst te zullen maken. Barça kreeg afgelopen zomer vier financiële injecties, waardoor de club uiteindelijk alle aanwinsten in kon schrijven voor LaLiga.

Barcelona sloot het afgelopen seizoen af met een omzet van 1.017 miljoen euro en een winst van 98 miljoen euro. In het huidige seizoen werkt de club met een begroting van 1.255 miljoen euro en de verwachting is dat de winst hoger ook weer hoger uit zal vallen, zo'n 274 miljoen euro. Barcelona verkocht in augustus opnieuw 24,5 procent van productiebedrijf Barça Studios. Die bedrijfstak heeft de audiovisuele productie bij Barcelona in handen. Hiermee kon de club honderd miljoen euro bijschrijven en kreeg het voor de vierde keer in korte tijd een financiële injectie.

Het resulteerde ook in meer bewegingsruimte op de transfermarkt. Barcelona kon zo uiteindelijk alle zomeraanwinsten inschrijven voor LaLiga. Los Azulgrana versterkten zich deze zomer met Raphinha (58 miljoen euro), Jules Koundé (vijftig miljoen euro), Robert Lewandowski (45 miljoen euro) en de transfervrije Franck Kessié en Andreas Christensen, die overkwamen van respectievelijk AC Milan en Chelsea. Daarnaast verlengden Sergi Roberto en Ousmane Dembélé onlangs hun contract, waardoor ook zij als nieuwe spelers worden gezien.

Barcelona sloeg eind juni ook al een belangrijke slag richting financieel herstel. De Catalanen verkochten tien procent van de televisierechten van LaLiga aan investeringsfonds Sixth Street. In ruil voor een 25-jarig eigendom van die rechten investeerde de geldschieter direct 207,5 miljoen euro in de club. Het was de start van een project die de club eerder in juni intern goedkeurde door te stemmen.

Voor Barcelona betekende de deal met Sixth Street licht aan het uiteinde van een donkere tunnel. De club rapporteerde de afgelopen drie jaar steevast rode cijfers, waaronder het recordverlies van 481 miljoen euro over het seizoen 2020/21. "We activeren de economische hefbomen en voeren onze geduldige, duurzame en efficiënte strategie uit om de financiële basis van de club te versterken", verklaarde voorzitter Joan Laporta in een officieel statement over de samenwerking.