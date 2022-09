‘Je mag me de allerslechtste scheids vinden, maar noem me geen thuisfluiter'

Evert ten Napel is al decennia lang te horen als voetbalcommentator, maar in de weekenden is hij tevens scheidsrechter in het amateurvoetbal, waar hij regelmatig te maken krijgt met opstandige spelers en bemoeizuchtige ouders. “Kijk, ik heb overal schijt aan. Het maakt mij niet uit dat ze mij de allerslechtste scheidsrechter vinden. Ze moeten me alleen niet uitmaken voor thuisfluiter.”

Ten Napel staat nog regelmatig als scheidsrechter op de velden bij clubs uit de buurt, zoals EFC’58, DVS’33 of FC Horst. Daar fluit De 78-jarige Ermeloër zowel jeugd als senioren en wordt hij regelmatig vergeleken met Bas Nijhuis. “Weet je dat ik nog nooit een rode kaart heb gegeven?”, zegt Ten Napel in een interview met het Algemeen Dagblad. “Je kan en moet niet altijd volgens de regels fluiten.

“Ja, ze noemen me al Bas Nijhuis”, grinnikt de commentator van ViaPlay. Nijhuis krijgt regelmatig het verwijt dat hij het spel te vaak laat doorgaan, terwijl er grove overtredingen worden gemaakt. “Dat wordt mij ook weleens verweten”, vertelt Ten Napel. “Maar dat doe ik bewust. Begrijp me niet verkeerd: als het moet, fluit ik vijf keer in een minuut. Maar dan haal je alle tempo uit de wedstrijd. Je wil toch juist voetballen? Plezier maken.”

Als scheidsrechter in het amateurvoetbal krijgt Ten Napel regelmatig te maken met opstandige spelers of bemoeizuchtige ouders. “Ja, dat kan weleens gedoe en gezeik opleveren. Loop ik gewoon naar de kant en geef ik het fluitje aan zo’n vader. Dan zijn ze wel stil. Kwestie van ervaring en hoe je in elkaar steekt, als persoon.” Ten Napel laat weten overal schijt aan te hebben. “Het maakt mij niet uit dat ze mij de allerslechtste scheidsrechter vinden. Dat riepen ze laatst bij het vierde van FC Batavia uit Lelystad, na het duel met het vierde van EFC’58. Daar heb ik geen probleem mee. Ze moeten me alleen niet uitmaken voor thuisfluiter.”