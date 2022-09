Van Basten kraakt keuze Van Gaal: ‘Ik zou hem niet zo makkelijk passeren’

Dinsdag, 20 september 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:28

Marco van Basten begrijpt niet waarom Louis van Gaal bij de keuze voor zijn doelmannen voorbij is gegaan aan Justin Bijlow. De keeper van Feyenoord was een jaar geleden nog eerste keuze bij de bondscoach, maar behoort nu niet bij de eerste vier. Van Gaal koos voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België voor Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer. Bijlow mag voor een 'speciaal project' nog wel afreizen naar Zeist deze week.

Volgens Van Basten had Bijlow 'gewoon' bij de huidige schifting moeten zitten. "In mijn beleving heeft hij het steeds goed gedaan", vertelt de voormalig Oranje-international bij Rondo. "Hij kwam uit het niets en presteerde meteen goed bij het Nederlands elftal. Dat leek mij een talent en dan zou ik zo'n jongen niet zo makkelijk passeren. Maar wie ben ik? Louis doet het op zijn manier en dat is zijn goed recht. Maar Bijlow is een jongen met toekomst en die zou ik er altijd bij houden. Ik vind het een beetje apart dat hij dat niet doet."

Youri Mulder vindt het juist goed dat Pasveer en Noppert zijn opgeroepen. Voor de keepers van respectievelijk Ajax en sc Heerenveen is het voor het eerst dat ze deel uitmaken van de definitieve selectie. "Die hebben geweldig gepresteerd en Bijlow heeft het minder gedaan", concludeert Mulder. "Van Gaal zei het ook, hij wil die anderen leren kennen. Ik denk dat Cillessen gewoon eerste keeper wordt. Noppert en Pasveer wil hij bekijken. Hij gaat er waarschijnlijk vier meenemen. Een van deze twee (Noppert en Paveer, red.) gaat hij waarschijnlijk meenemen."

'Ver gezocht'

Van Basten vraagt zich af waarom Van Gaal niet vijf keepers heeft opgeroepen. "Je bent nou toch bezig met de voorbereiding?", vraagt de analist zich hardop af. Ook vindt Van Basten het 'ver gezocht' dat Van Gaal een specialist invliegt om de doelmannen te helpen bij het stoppen van strafschoppen. "Maar hij is vrij om dingen te doen op zijn manier. Ik hoop vooral dat hij het goed doet en dat hij het beste resultaat behaalt met het Nederlands elftal. Daarvoor zit hij er. Maar om te trainen op dit soort patronen vind ik wel wat ver gezocht."

Bijlow wordt, net als Kjell Scherpen, wel tijdelijk bij de selectie geroepen voor het speciale penaltyproject dat deze week op het programma staat. Van Gaal is namelijk heilig overtuigd van het belang van de aanwezigheid van een penaltykiller in zijn WK-selectie. "In al die toernooien is gebleken dat penalty's vaak doorslaggevend zijn", licht Van Gaal zijn mening toe. "Daaraan geef ik extra aandacht. In 2014 (toen Van Gaal op het WK in Brazilië met Tim Krul als penaltykiller experimenteerde, red.) was het oog van de meester alleen maar zaligmakend. Nu gaan we dat ook wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie. Dat pas ik heel vaak toe."