Wesley Sneijder ontkent bewering Van Gaal: ‘Er is niemand bij me geweest’

Dinsdag, 20 september 2022 om 08:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:19

Wesley Sneijder kan zich niet vinden in een uitspraak die Louis van Gaal maandag deed op de persconferentie van het Nederlands elftal. De bondscoach van Oranje beweerde dat inspanningsfysioloog Jos van Dijk in 2014 naar Turkije vloog om Sneijder fit te krijgen voor het WK. Volgens de recordinternational van Oranje klopt deze bewering echter niet.

Van Gaal liet op de persconferentie in aanloop naar de Nations League-duels met Polen (22 september) en België (25 september) weten dat inspanningsfysioloog Jos van Dijk de taak krijgt om spelers op het WK in Qatar fit te houden. “Hij is in 2014 ook naar Turkije gegaan om Sneijder wat meer oefeningen te geven om fit te worden. Daardoor heeft Sneijder het gered.”

“Daar zijn we Jos van Dijk zeer dankbaar voor. Dankzij hem heb ik het gered", reageerde Sneijder grappend en enigszins cynisch maandagavond bij Veronica Offside. Hij kan zich niet herinneren dat hij Van Dijk in Turkije heeft ontmoet. “Er is niemand bij me geweest. Ik heb Jos nooit gezien in Turkije. Ik ken Jos natuurlijk wel, ik ben met hem aan de slag gegaan, maar toen zat ik alweer bij Oranje.”

Sneijder werd in in 2014 tijdelijk gepasseerd door Van Gaal. “Ja, het heeft iets in me losgemaakt. Ik ben zelf aan de slag gegaan met trainers. Ik ben zelf fit geworden. Dat ik fitter moest worden, wist ik zelf ook wel. Ik kwam uit een periode bij Internazionale. Ik had problemen met het bestuur en met mijn contract, ik kwam niet aan spelen, dus ik had geen wedstrijdritme”, aldus Sneijder.

"Toen ging ik naar Galatasaray, raakte ik licht geblesseerd en moest ik extra training doen”, vervolgde Sneijder, die zich wel een andere ervaring met Van Dijk herinnerde. "Ik heb wel met Jos in de voorbereiding op het WK in Portugal met hem gewerkt. Toen moesten we om zeven uur ‘s ochtends met hem trainen. Hij zei op een gegeven moment als inspanningsfysioloog tegen Rafael van der Vaart hoe hij een corner moest nemen. Dat kan niet. Hij gaf aan hoe je je standbeen moet neerzetten. Dan is de geloofwaardigheid weg, hè.”