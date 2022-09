VIDEO: Bekijk hier de hoogtepunten van de persconferentie van Van Gaal

Dinsdag, 20 september 2022 om 08:11 • Mart Oude Nijeweeme

Louis van Gaal stond maandagmiddag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Nations League-duels met Polen en België uitgebreid stil bij zijn selectiebeleid. Zo had de bondscoach een duidelijke uitleg over waarom Justin Bijlow ontbrak, maar onthulde hij ook dat de doelman van Feyenoord voor 'een speciaal project' tóch naar Zeist zou komen. In alle 'suggestieve' opmerkingen van de aanwezige pers – waaronder Valentijn Driessen – had Van Gaal echter weinig zin. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de persconferentie.